逆風展翅／放下西瓜刀 小黑要用攪拌棒重啟人生
不想讓媽媽失望，也要將爸爸帶離毒品充斥的生活環境，為毒品與傷害進到少輔院的小黑，拿西瓜刀打人的手改拿攪拌棒，希望回到媽咪家鄉的時候，已經能做好吃的麵包，撐起這個家。
那天見到小黑，他穿著烘焙時的全副武裝，防塵帽、口罩、一身白的廚師袍，對比自己黝黑的皮膚與上手臂深色的刺青，這樣的轉變來自於家庭的羈絆，他想要回去媽媽的故鄉，陪伴生重病的媽媽，「之前家人有跟我討論過，要不要回家去開麵包店，一開始想說死都不要，剛好進來有上烘焙，想說把烘焙經驗帶回去。」
小黑說，起初進來很不適應團體生活，火氣大的時候幾度在少輔院吵架，畢竟以前暴躁的時候，打人手上不免有西瓜刀等武器，但在這裡，幾次要打起來都被攔下，逐漸脾氣也越改越多，「監視器是怕我們做衝動的壞事。」
脾氣改了，過往慢慢淡去，未來小黑勾勒地很完美，除了回家鄉開麵包店，還要帶著同是因為毒品、傷害進到成監的爸爸一起走，斷絕這裡的毒品圈，「這裡的朋友會誘惑我爸，我們想要切斷這個關係，不想再繼續走這條路。」
現在小黑很愛笑，採訪當天，是密集訓練期間，一結束聊天，小黑就笑著說了再見，趕著回到烘焙教室，拿起攪拌棒，完成他當天的功課，也是他現在最拿手的巧克力戚風蛋糕，期盼丙級證照能跟他一同回到家鄉，屆時已經能做好吃的麵包，撐起這個家，不再讓家人失望。
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