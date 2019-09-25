逆風展翅／放下西瓜刀 小黑要用攪拌棒重啟人生

2019-09-25 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



不想讓媽媽失望，也要將爸爸帶離毒品充斥的生活環境，為毒品與傷害進到少輔院的小黑，拿西瓜刀打人的手改拿攪拌棒，希望回到媽咪家鄉的時候，已經能做好吃的麵包，撐起這個家。

那天見到小黑，他穿著烘焙時的全副武裝，防塵帽、口罩、一身白的廚師袍，對比自己黝黑的皮膚與上手臂深色的刺青，這樣的轉變來自於家庭的羈絆，他想要回去媽媽的故鄉，陪伴生重病的媽媽，「之前家人有跟我討論過，要不要回家去開麵包店，一開始想說死都不要，剛好進來有上烘焙，想說把烘焙經驗帶回去。」

小黑說，起初進來很不適應團體生活，火氣大的時候幾度在少輔院吵架，畢竟以前暴躁的時候，打人手上不免有西瓜刀等武器，但在這裡，幾次要打起來都被攔下，逐漸脾氣也越改越多，「監視器是怕我們做衝動的壞事。」

脾氣改了，過往慢慢淡去，未來小黑勾勒地很完美，除了回家鄉開麵包店，還要帶著同是因為毒品、傷害進到成監的爸爸一起走，斷絕這裡的毒品圈，「這裡的朋友會誘惑我爸，我們想要切斷這個關係，不想再繼續走這條路。」