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逆風展翅／小羽：毒品曾是人生解藥

2019-09-25 14:07聯合報 記者陳熙文╱即時報導

眼前出現過關公的臉、媽祖的臉、三太子的臉。眾神諸相。小羽相信舉頭三尺有神明，但沒想過這麼近，張開眼睛，近在咫尺。她說，犯毒癮的時候，她目睹過所有神明顯靈，就差耶穌基督。

然而，天神下凡可不是為了指點迷津，帶人脫離苦海，祂們反倒笑她、罵她、數落她，提醒她還有毒品放在哪裡－小鬼扮神，誘人誤入歧途。

吸食安非他命的過程有些複雜，得先準備一個有鼻嘴的瓶子稱作「水車」，接上軟管，把「冰糖」般的毒品放入如玻璃球狀的容器內。兩者相接後，必須拿打火機點火在玻璃球下燒。固體會在一瞬間燃燒作氣體。「波、波、波」，蒸騰而出的毒氣便從軟管漫到另一頭的水車內，供與吸食。

講解吸毒，小羽講得頭頭是道。有好一陣子，她的人生跟著藥頭過，4、5個人窩在毒房內，一起吸毒，也一起販毒，成日醉生夢死。

小羽說，她賣過大麻、毒咖啡、毒梅片、安非他命，甚至賣過海洛因。「只要你要，我什麼都有。」強調只要熟門熟路，一天賺進超過一萬元也不成問題。「覺得很快樂，」她說。「生活不缺錢，想買什麼就買什麼。」但錢如流水，賺得快，去得也快。

一度碰到警界風聲鶴唳大掃毒，安非他命從每克500、600元飆漲到2000元，別說賣了，連自已吃不吃得起都有困難，不得不「被戒毒」。「會口乾舌燥、迷茫，人會開始飄。」小羽形容戒斷的症狀很痛苦，整個人可能陷入昏睡，更會產生幻覺：「這時候，神明會來找我講話。」

此時，毒房改作地上天宮，迎佛親駕。可能是關聖帝君質問她，還要不要吃毒？媽祖提醒她，哪裡還有藏藥；或者，是七爺八爺的連環索命符。她甚至發誓見過鬼魂，黑影在暗處鬼祟，一閃而過；亦曾經誤以為警察就守在門外，登時呼天搶地，要大家快閃。

也不是沒想過真正戒毒，「但人就是犯賤，愈知道不能做，愈想去做。」小羽的戒毒史與愛情史同步，曾與前男友約定一起戒毒，堅持了半年，分手後又故態復萌。「就覺得沒有人愛我。」毒品雖毒，卻是她人生的解藥。

不過夜路走多了，總會碰到鬼，去年在毒房吸毒被接獲消息的警察抓到。「吸毒吸這麼久，第一次看到條子，人都傻了。」驗尿結果，毒品呈陽性反應，小羽被判入台北少年觀護所。

談及過去，明明正值青春年華，卻一副小大人、看盡人生百態的模樣，流露出「大姐頭」的氣質。小羽說，她沒見過父母，自小就被鄰居收養。

「幼稚園的時候，總會羨慕別人，有親生父母在身邊。」最嫉妒的是養父母的兒子女兒，「心裡頭老在想，為什麼他們有，我卻沒有？」人小鬼大、過分早熟。小羽明白自己的身世，也曾試圖找回那段無緣的過往。「我有找到媽媽，但是媽媽跟我的社工說，她不想見我。」

也許是想證明什麼，確認自己不孤單，確認自己被愛，小羽打從國小就開始叛逆，會罵父母、丟東西。

小羽自稱從小功課就很好，但養父母總是希望她可以更好，國中一次模擬會考，她下定決心努力，卻得到不如意的結果。「我一直以為自己是Ａ、A+，沒想到只有B，甚至C。」

受不了壓力，小羽第一次逃家，搬進一名男網友的住處，學會吸食安非他命。「你跟毒蟲住在一起，怎麼可能不吸？」有一次，毒效發作，男毒蟲藉毒裝瘋，差點強暴她，小羽才落荒而逃。回家後，她被送至安置教養機構，沒多久再度逃跑。

在別人眼中是逃，之於小羽可能是尋找愛的過程。

小羽是為愛走天涯型，可以為了愛情南北跑，遠距離也不怕。印象最深的應是曾約定一起戒毒的男人。她承認失戀後一度喪失愛的能力。「後來性生活很亂，反正只要是男人、長得好看，出去喝酒、開趴，可以每個晚上，都住不同的旅館。」

但小羽不肯承認情感依賴，坦言當過酒店小姐，似乎暗示自己也是情場高手。「身邊的男人不是開賓士，就是好野人，真的不必靠自己，想要什麼就有什麼。」小羽自稱吸毒時，人很消瘦，身材不差，一度存到百萬身價，但手頭鬆，被男人花光，一毛也不剩。

如今走出少觀所，小羽說，重獲自由後，也揮霍過一陣子，後來才改邪歸正。怎麼不吸毒了？她說，認識一名裝修工男友，今年2月起穩定交往，現在感情穩定，只想過穩定日子。「想給他們（所愛的人）一個完整的自己，」而不是被毒品操控的魁儡。

為此，小羽努力打工，一個月賺2萬多元，與犯罪收入天差地遠，但愛情穩了，便甘之如飴。小羽也承認，18歲關卡將近，讓她懂得收心。

今年，她在養父母家附近租了一間房子，雖然依舊不在同一個屋簷下，但養父幾乎天天都過去坐坐。儘管心結尚未完全打開，至少已不是當年「甩頭就走」的地步。對小羽來說，過去太過荒唐，但全是經驗，沒有絕對的對與錯，可是不懷念，現在不想回去了。

定稿時，問她想不想化名為「茹」，顯得溫柔，她堅持用「羽」，那是有翅膀，要飛翔的意思，卻不知道現在是否已經安全降落?

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小羽說，犯毒癮的時候，她在幻覺裡會見到神明顯靈。 攝影／記者陳熙文
小羽說，犯毒癮的時候，她在幻覺裡會見到神明顯靈。 攝影／記者陳熙文
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吸毒毒品戒毒

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