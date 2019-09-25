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逆風展翅／阿傑：我在歧途上找「爸爸」

2019-09-25 14:06聯合報 記者陳熙文╱即時報導

「你再動，我就拿這把刀捅你！」阿傑用威嚇的語氣向後座男子說。說罷，原來不停扭動的男子，盯住阿傑手上的開山刀，登時大氣都不敢喘一聲。

坐在副駕駛座的阿傑，邊抽菸，邊看窗外。火星忽明忽暗，吞雲吐霧糊了擋風玻璃。麻煩的討債場，他原來一點也不想跟，但兄弟都說話了，他不能袖手旁觀。

「義氣，還是很重要的。」阿傑說。

數一數，阿傑（化名）今年17歲，竟是全車歲數最大的。正因為年少輕狂，還有點目無王法，後座男子是從人來人往的東區街頭直接強擄上車。

經過一番功夫，兄弟們軟硬兼施，男子終於願意把錢吐出來，任務圓滿達成。沒想到目擊全程的熱心路人報了警，沒多久，一群狐群狗黨直接被送入警察局。

做完筆錄，是阿傑母親到警局接他。「我怎麼又在這裡看到你？」母子見面永遠在警局。

阿傑睹見媽媽，原來想掉頭就走，心下不忍，又一起吃了晚餐。母親問他，最近都在做什麼？「沒什麼，都在上班，」阿傑回答。他們有一陣子沒見面，氣氛尷尬，阿傑最後隨便掰一個理由逃離現場。

就在擄人勒索後沒幾天，阿傑就被送進少年觀護所。提到被送去關的原因，阿傑笑了笑，直說實在是「太衰了」。

他那天充當老大弟弟的司機，行經一個大轉彎，不知是一時不察，還是前晚吸的笑氣，餘效未除，車頭轉的角度不對，直直擦撞攔檢的警備摩托車。

好死不死，老大弟弟身上藏有上百片「毒梅片」－他已經成年，私藏毒品可是重罪。情急之下，阿傑決定一肩扛起。問他當下想什麼，阿傑僅回答：「沒有為什麼。他成年，我未成年，你今天要出來混，都是要出來還。」

不知哪裡抄來的中二金句。阿傑又補充一句：「頂多就是進去，（反正）你沒有被關，不要說你出來混過。」算是說服別人，也說服自己。

這一次，阿傑堅持不讓媽媽知道，獨自出庭，在法官面前供詞胡編一通，毫無懸念的被判入少觀所。

「其實我媽也不是沒給我溫暖，」來自單親家庭的阿傑說。「（她）就是工作比較忙，自己經營卡拉OK，我就覺得說她不愛我，就想要證明自己，想要賺大錢、混大尾。」

阿傑認為，人是一步步變「壞」的。一開始只是不愛讀書，到後來天天被訓導處廣播，學會抽菸，跟同學打架、揍學弟，最後書不讀了，在高二上學期休學，自行出去打工。

家逐漸變成洗澡、過夜的旅社，可有可無。「從一天、兩天回家一次，到一周、兩周回家一次，他說。「又不會餓死，我在外面還是可以吃東西。」

最終，阿傑加入黑社會，但新世代的他們不稱幫派，叫「公司」，已非地域型的角頭，而是哪裡有賺頭往哪裡鑽的營利事業，從攤販、酒店、出租跑車等地下經濟不一而足。再壞一點的，則經營詐騙、賭盤、販售毒品等。

跟著公司，阿傑有一面活得逍遙自在、吃香喝辣，每個月能拿4、5萬元；另一面則活得暴力，是看誰不順眼，棒球棒就「悍」下去，或者械鬥時，西瓜刀互劈，生死一瞬間。

被關進去的時候，阿傑沒想太多。「關進去一點也不可怕。」他笑說，「就熱血男兒，在裡頭打打架、互嗆。」唯一的煩惱是太無聊，時間過得緩慢，有太多思考的空檔。

或許，阿傑就是在兩個月「進修」時想通的，想重新開始；又或者，他只是想趁老大被抓進去關的時候，先暫時改邪歸正。

如今在NGO的協助下，在中繼處打工的阿傑沒說明白，為什麼不混了。倒是時常叨念，想回到過去的生活。「像那個人講話那麼雞歪，我以前早就揍他了。」阿傑碎嘴著。

「我現在回去公司，同輩都要叫我一聲哥，但在這邊，我什麼都不是。」從前的日子又有錢、又有閒，何樂而不為？現在阿傑下了班，只能躲在房間裡玩手機，生活沒有目標，不知道去哪裡。

也許，阿傑想念的不是過往的浮誇，而是一份歸屬感。

每一個誤入歧途都有故事，從傷口裡茁壯；每一次回頭看，都像是法醫檢屍，試圖了解傷痕從何而來。

從小生長在沒有爸爸的家，阿傑說，他曾去找過這個男人。他趁母親酒醉的時候套話，得知父親的名字，並循線找到父親的另外一個家庭。然而，他的尋人計畫終告失敗。

為什麼要找爸爸？真的遇到他又該說些什麼？「我一定會狠狠揍他一頓。」阿傑說他一定要痛毆那個「北爛」的男人，為了一個小三而拋家棄子。

不過在幫派中，他找到新的爸爸。阿傑的老大被形容的既聰明又慷慨，還會在危急的時候出手保護小弟。在阿傑的口中，對老大沒有半句微辭，全是崇拜的話。只不過現在老大被警察抓去關了。

「等老大出來，再看要怎麼辦吧。」阿傑認為，等老大出獄，一切恢復往昔也不是壞事。只不過問他最近有沒有去探望老大，阿傑卻心虛的搖搖頭。

過去有錢的時候，阿傑都是買一整桌菜去探監，如今手頭緊了，已經有好些日子不敢去看望。阿傑的口氣中透露出少許的罪惡感。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

阿傑曾經混過幫派，對他來說，義氣還是很重要。 攝影/記者陳熙文
阿傑曾經混過幫派，對他來說，義氣還是很重要。 攝影/記者陳熙文
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抽菸警察毒品

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