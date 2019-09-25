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男子為口角殺傷鄰居 台中警中午逮他到案

2019-09-25 13:53聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區羅姓男子與賴姓男子是鄰居，平日相處不睦，一早兩人因不明原因口角，引發爭執，羅涉嫌持短刀劃傷賴的手部及背部，總計5刀，警方據報，中午在草悟廣場將羅逮捕，目前偵詢中。

據了解，羅（58歲）行凶後騎機車逃逸，賴（51歲）則被送醫救護。太平警分局太平派出所後來獲得情報，中午12時在草悟道廣場把在那兒坐著發呆的羅逮捕。

至於賴的傷勢，初步了解是背部遭劃傷1處、手部因抵抗被劃傷4處，經緊急手術縫合後已無大礙。

台中市太平派出所人員中午把涉嫌殺傷人的羅姓男子（中）逮捕帶回分局。圖／讀者提供
台中市太平派出所人員中午把涉嫌殺傷人的羅姓男子（中）逮捕帶回分局。圖／讀者提供
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草悟道手術台中市

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