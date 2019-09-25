基層警捲袖活化28年老廳舍 東區分駐所煥然一新

2019-09-25 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三分局東區分駐所座落南京路舊鐵道旁，從1991年落成後啟用迄今已28年，雖有地上4層及地下1層的廳舍空間供員警辦公、待勤使用，不過經多年使用，廳舍設備老舊不堪，分局長陳武康上任後，積極改善舊有廳舍，7月11日起動員同仁清理雜物，經2個多月的整修、活化，本月16日正式竣工啟用，活化後的廳舍讓原本在東區分駐所的警察直呼「煥然一新」。

台中市第三警分局表示，東區所廳舍活化計畫配合全年無休的派出所勤務，花了2個多月分區改造，重新粉刷後的牆面讓同仁立即感覺空間變得明亮又有朝氣，1樓陳舊的辦公桌設備也全面汰舊換新，裝設隔板的新辦公空間，讓偵辦案件更有隱私，落實偵查不公開。

第三警分局指出，原本地下室也堆滿公文、設備器材及各項雜物，經過大刀闊斧整理，檔案歸位，空間也重新配置，除原有的廚房及備品室，另增設待勤室及員警餐廳，新設的待勤室配備全新沙發桌椅、液晶電視及冷氣，讓待勤同仁有更舒適的休息處，上周啟用後，同仁在餐廳用餐時，直呼「有家的感覺」。