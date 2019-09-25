親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

彈劾川普正式宣戰：「烏克蘭門」醜聞與民主黨怎麼了？

基層警捲袖活化28年老廳舍 東區分駐所煥然一新

2019-09-25 13:48聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三分局東區分駐所座落南京路舊鐵道旁，從1991年落成後啟用迄今已28年，雖有地上4層及地下1層的廳舍空間供員警辦公、待勤使用，不過經多年使用，廳舍設備老舊不堪，分局長陳武康上任後，積極改善舊有廳舍，7月11日起動員同仁清理雜物，經2個多月的整修、活化，本月16日正式竣工啟用，活化後的廳舍讓原本在東區分駐所的警察直呼「煥然一新」。

台中市第三警分局表示，東區所廳舍活化計畫配合全年無休的派出所勤務，花了2個多月分區改造，重新粉刷後的牆面讓同仁立即感覺空間變得明亮又有朝氣，1樓陳舊的辦公桌設備也全面汰舊換新，裝設隔板的新辦公空間，讓偵辦案件更有隱私，落實偵查不公開。

第三警分局指出，原本地下室也堆滿公文、設備器材及各項雜物，經過大刀闊斧整理，檔案歸位，空間也重新配置，除原有的廚房及備品室，另增設待勤室及員警餐廳，新設的待勤室配備全新沙發桌椅、液晶電視及冷氣，讓待勤同仁有更舒適的休息處，上周啟用後，同仁在餐廳用餐時，直呼「有家的感覺」。

東區分駐所所林姓警員說，過去辦公空間擠滿早該報廢的儲物櫃，這次汰舊換新後，同仁專用的置物櫃集中擺放，讓辦公區看起來格外神清氣爽，而長官體貼同事另闢的待勤室，讓無論是住在派出所樓上宿舍的同仁，或是早到、遲退的同仁，都不用擔心洽公民眾的異樣眼光，總算能夠放心用餐、好好休息。

台中市東區分駐所有28年的歷史，分局長陳武康的積極活化舊有空間，讓分駐所煥然一新...
台中市東區分駐所有28年的歷史，分局長陳武康的積極活化舊有空間，讓分駐所煥然一新。圖／第三警分局提供
分享
台中市東區分駐所有28年的歷史，分局長陳武康的積極活化舊有空間，讓分駐所煥然一新...
台中市東區分駐所有28年的歷史，分局長陳武康的積極活化舊有空間，讓分駐所煥然一新。圖／第三警分局提供
分享

東區台中市警察

相關新聞

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

【即時短評】逆風展翅 態度才是關鍵

2019-09-25 14:14

逆風展翅／扛起冷氣機 小楊：現在每分錢都很踏實

2019-09-25 14:11

逆風展翅／小羽：毒品曾是人生解藥

2019-09-25 14:07

逆風展翅／放下西瓜刀 小黑要用攪拌棒重啟人生

2019-09-25 14:07

逆風展翅／阿傑：我在歧途上找「爸爸」

2019-09-25 14:06

逆風展翅／洗淨染血的手 多多拚4個月考上大學

2019-09-25 14:06

男子為口角殺傷鄰居 台中警中午逮他到案

2019-09-25 13:53

「連千毅之亂」讓警界繃緊神經 基市警方密集擴大臨檢

2019-09-25 13:46

高市警號召反毒上街頭 快閃引注目

2019-09-25 12:12

私菸案桃市府擬罰華航6百萬 鄭文燦：最高上限

2019-09-25 11:44

台東海邊拾獲海洛因磚 新北檢也查獲52塊海洛因磚

2019-09-25 11:10

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

新銳導演程偉豪拍攝新片 與影星張震下午拜會北檢

2019-09-25 09:33

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

警清查直播主 6人具幫派背景

2019-09-25 00:56

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

影／北市刑大追緝毒品案件 板橋開3槍逮拒捕兇嫌

2019-09-24 16:49

北市警新北圍捕通緝犯 遭衝撞開3槍還擊

2019-09-24 16:38

臉書PO文稱要大屠殺 男遭警逮捕1萬元交保

2019-09-24 15:15

催討5000元刺死毒友 死者母親泣訴「沒了兒子」

2019-09-24 13:13

連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相

2019-09-24 12:09

漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪

2019-09-24 11:59

「姑姑我手機壞了」 婦人遇詐騙差點匯出15萬

2019-09-24 11:47

男大生酒後碎嘴提情傷弄哭女生 挨刀砍頸濺血

2019-09-24 11:44

沒幫買房致嫌隙 母被用原子筆戳頭告女兒殺人未遂

2019-09-24 11:23

高雄直播之亂 鄭又仁首日報到遲到

2019-09-24 10:51
看更多

熱門文章

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

影╱鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

2019-09-24 18:47

東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去

2019-09-24 20:54

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警

2019-09-24 16:05

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43

新竹地檢署也趕開箱潮！檢察官熬夜辦案都靠這些

2019-09-25 11:56

佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦

2019-09-24 20:11

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

警要求民眾監視器朝外惹議 熟悉員警嘆：監視器是錢坑

2019-09-24 19:28

台大學生驚傳墜樓致頭部外傷 台大：已啟動校安通報

2019-09-24 18:40

高雄深夜連環車禍 肇逃男傷勢最重、急救中

2019-09-25 01:50

男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年

2019-09-24 16:48

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06

產婦子宮破裂難產胎死 家屬包圍診所撒冥紙

2019-09-25 11:26

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫

2019-09-24 17:53

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬

2019-09-24 15:28

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

他好奇三更半夜美食外送合理嗎？ 網曝「宵夜場優勢」

2019-09-24 19:49

金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45

男子持槍彈遭查獲 法官認為警方「違法搜索」判無罪

2019-09-25 10:27

不滿被按喇叭 台3線逼車還拔走鑰匙男子判3月

2019-09-24 20:18

影／台東2高職生相約單挑 只因共同友人生話

2019-09-25 11:14

山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34

護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top