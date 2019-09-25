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台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局中打第五隊今天破獲以林姓女子為首的暴力社團，林女涉嫌教唆信眾在大陸廣西省打死方姓女子，由檢警介入偵辦後發現，林女以「中華白陽四貴靈寶聖道會」為名，鼓吹推廣「五良美德」，但私底下卻是用各種沒有來由的名義，假藉「驅魔」為由，毒打信眾並錄影，等信眾傷勢復原後稱「神蹟」，還自設「罪犯守則」，限制信眾的飲食、行動，且許多信眾被虐待後，仍向檢警自稱是「自己打的」、「自願的」，讓辦案檢警也錯愕。

檢警調查，林姓女子（61歲）過去曾任多個社團法人的幹部，3年前成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在大陸、台灣等地有三處道場，林女在會內設有「長老」、「堂主」、「三才」等幹部，並固定以「道務基金」、「敬師金」等名目收費。初步清查，林女的信眾多達百人，林女因今年初涉嫌在大陸教唆毆打方姓女子致死後，逃回台灣，另起爐灶，改以「中華日行一善學會」繼續吸收信眾。

檢警調查，林女在社團內還自己設有「罪犯守則」，只要有信眾違反教條，就會在道場內被限制人身自由，違反教條的理由千奇百怪，例如無視神佛、假藉聖師名義傳話等，只要有信眾違反教條，幹部就會以罪犯守則論處，包括不能講話、不能洗澡、不能吃飯、手腳要綁起來等，並將負責限制信眾人身自由的幹部稱為「獄卒」。

檢警透過查扣的硬碟資料發現，在林女社團有多達40名的信眾被「借殼驅魔」遭毆打成傷，全部都被信眾錄影存證，為了就是事後證明傷勢復原後的「神蹟」，但只有少部分脫離社團的被害人願意指證是遭毆打，其餘信眾都稱，當時是被其他信眾「借竅」，元神已在他處，所以是「自己打自己」來達成驅魔的效果，林女沒有涉嫌傷害，種種離譜說詞，讓檢警咋舌。

檢警表示，根據蒐證資料，至少有數十人在林女的社團內被毆打成傷，一名2歲的女童被多名信眾持棉被、軟墊做成的棍棒丟擲、打頭，不顧女童哭泣，持續施虐，過程長達2分多鐘，還有成年的信眾的臀部、大腿、背部被打到滿身瘀傷，但也都向檢警證稱是「自己打的」。

刑事局偵六大隊呼籲，民眾在選擇宗教信仰時，應該要慎選教義單純良善的團體，正當宗教活動應無巧立名目收費的情事，不會對信眾限制行動自由，且不會有對信眾言語霸凌或拳打腳踢之暴力傷害行為，更不應有假藉宗教名義對信眾施以各種形式治療行為。曾受該暴力宗教犯罪集團迫害民眾，請勇於出面指證，以法律制裁該宗教暴力犯罪集團。

台中市林姓女子成立的社團涉嫌教唆信眾毒打自己人，許多信眾都被毆打成傷，但都不願指...
台中市林姓女子成立的社團涉嫌教唆信眾毒打自己人，許多信眾都被毆打成傷，但都不願指控林女。記者陳宏睿／翻攝
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台中市林姓女子成立的社團涉嫌教唆信眾毒打自己人，許多信眾都被毆打成傷，但都不願指...
台中市林姓女子成立的社團涉嫌教唆信眾毒打自己人，許多信眾都被毆打成傷，但都不願指控林女。記者陳宏睿／翻攝
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