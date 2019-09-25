中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，3月帶信眾到大陸廣西省道場，因方姓女幹部不聽她指揮，涉嫌教唆許姓、林姓女幹部，毆打方女致死；而在台連2歲稚男至80歲老叟都遭凌虐，甚至還有30多名信徒集體遭虐，台中地檢署依涉嫌傷害致死等罪聲押林欣月獲准，其餘7人分別以3至4萬交保。全案由檢警擴大偵辦中。

台中地檢署檢察長陳宏達3月中旬與犯保志工餐敘，某志工向他陳情友人的女兒方女（26歲）在大陸地區廣西南寧道場遭毆打致死，家屬申冤無門，不知如何處理，事涉人命，檢察長秉持「聞聲救苦」天職，指派重大刑案專組檢察官林依成偵辦。

專案小組歷經數月之佈線偵辦，查出「中華白陽四貴靈寶聖道會」（更名「中華日行一善學會」），原為登記有案之社團法人，現由擔任「聖師」之林欣月（61歲）所領導，會內並設有「長老」、「副長老」、「道長」、「堂主」、「道師」、「三才」等幹部。

對外宣揚教義吸收信眾加入後，自2103年間起，林欣月為控制信眾服從其領導權威，對於不服從指令或欲脫離信仰者，動輒以「借竅驅魔」為藉口，由「聖師」她指揮幹部毆打信眾及妨害信眾之自由，全然偏離該會設立時宣稱之「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心」等宗旨。

該會並固定向信眾以「道務基金」、「開荒基金」、「助班費」、「道中心建設基金」、「報恩金」、「敬師金」等名目收取費用。其中擔任「三才」的方姓女幹部，於今年3月間，在大陸地區廣西省南寧市道場內，因不聽林欣月的指揮行事。

林欣月即叫許姓、林姓女幹部教訓方女，兩女對被害人拳打腳踢，還叫被害人躺在地上，許女以單腳踩踏被害人腹部，致被害人肝臟破裂致死。

9月12日，檢察官林依成指揮刑事警局中部打擊犯罪中心員警，，搜索「中華白陽四貴靈寶聖道會」南投縣國姓鄉道場、台中市大里區道場以及其主持人「聖師」林欣月住居所等多處，並拘提主嫌林欣月等8人到案。