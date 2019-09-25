高市警號召反毒上街頭 快閃引注目

2019-09-25 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警局少年警察隊、少年輔導委員會及國立鳳山高中學生，昨天裝扮成警察局熊古力、優莉姐姐，帶領著萬安恐龍、猴子、青蛙、兔子等動物造型人偶，上街頭宣導反毒行動。以可愛的布偶造型表演，高呼「尚少年，拒絕毒品，大家一起來」，向過往車輛行人打招呼，吸引民眾注目。

新興毒品偽裝成咖啡包、巧克力、軟糖甚至是郵票等零食，一不小心就可能誤用毒品，令青少年沉淪毒品危害當中，高雄市警年警察隊不斷提升反毒專業知識，除了到各級學校機關宣導外，更是求新求變，走上街頭，盼望反毒觀念向下扎根。

高雄市少年警察隊長王春生表示，為落實市長「三區反毒」政策，由警區（警察局）作為校區後盾，並結合代表第三方警政的社區一起努力，希望戰勝毒品從認識毒品開始，更重要的是要向民眾宣導毒品危害防制條例第21條「主動戒治就沒事」的概念，期待家長及老師明瞭，青少年涉毒只要願意戒治，司法將給予自新的機會，讓孩子們知道毒品對身體、心靈造成的傷害，進而勇敢向毒品說不。