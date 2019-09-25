影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子3年前創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，推廣「五良美德」，在台灣、大陸設有三處道場，未料今年初檢警獲報，林女涉嫌教唆信眾在大陸廣西道場打死方姓女子，林女與多名幹部在案發後逃回台灣，全案由刑事局中打介入偵辦，8月底前往台中、南投等地搜索，帶回林女等涉案19人；經查，林女以教義「驅除壞東西」為由，教唆信眾持棍棒毒打自己人，還錄影存證，被害人從2歲女童到八旬老翁都被毆打，林女上周遭檢方聲押獲准。

刑事局中部打擊中心第五隊表示，全案是由台中地檢署檢察長陳宏達接獲市民陳情起案，方姓女子（20歲）今年2月間在大陸廣西省南寧市疑遭人毆打致死，全案展開數月埋伏蒐證後，發現曾經營多個社團法人的林姓女子（61歲）在3年前成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，社團宗旨為啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行的「五良美德」，在大陸廣西省、台中市大里區、南投縣國姓鄉都設有道場，信眾多達百人。

檢警調查，信眾都稱呼林女為「聖師」、「阿母」，雖然社團有經內政部許可，社團成立宗旨也是教人向善，但事實上，林女常假藉教義，以千奇百怪的理由教唆信眾毆打信眾，只要有信眾不如已意，或是要脫團，就會被信眾包圍，以驅除「壞東西」為由，用鐵製、木製或軟墊製作的棍棒歐打，被害人從2歲女童到八旬老翁都有。

信眾毒打團員後，還會錄影存證，等被害人傷勢好轉，又會驚呼是聖師的「神蹟」，全案經數月的蒐證後，8月21日前往台中、南投、彰化等地搜索，帶回林女等涉案19人，查獲涉案硬碟、筆電、現金、集團制服、棍棒等贓證物。

檢警發現，林女將團員洗腦的非常徹底，被害信徒被警方帶回詢問時，已透過硬碟資料發現信眾有被毒打的證據，但信眾仍堅稱是「自己打自己」，過程中還發現，有家長帶子女加入社團後，發現苗頭不對，趕緊逃離，但卻把子女留在社團內，繼續遭林女的荼毒。