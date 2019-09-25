親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市林姓女子3年前創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，推廣「五良美德」，在台灣、大陸設有三處道場，未料今年初檢警獲報，林女涉嫌教唆信眾在大陸廣西道場打死方姓女子，林女與多名幹部在案發後逃回台灣，全案由刑事局中打介入偵辦，8月底前往台中、南投等地搜索，帶回林女等涉案19人；經查，林女以教義「驅除壞東西」為由，教唆信眾持棍棒毒打自己人，還錄影存證，被害人從2歲女童到八旬老翁都被毆打，林女上周遭檢方聲押獲准。

刑事局中部打擊中心第五隊表示，全案是由台中地檢署檢察長陳宏達接獲市民陳情起案，方姓女子（20歲）今年2月間在大陸廣西省南寧市疑遭人毆打致死，全案展開數月埋伏蒐證後，發現曾經營多個社團法人的林姓女子（61歲）在3年前成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，社團宗旨為啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行的「五良美德」，在大陸廣西省、台中市大里區、南投縣國姓鄉都設有道場，信眾多達百人。

檢警調查，信眾都稱呼林女為「聖師」、「阿母」，雖然社團有經內政部許可，社團成立宗旨也是教人向善，但事實上，林女常假藉教義，以千奇百怪的理由教唆信眾毆打信眾，只要有信眾不如已意，或是要脫團，就會被信眾包圍，以驅除「壞東西」為由，用鐵製、木製或軟墊製作的棍棒歐打，被害人從2歲女童到八旬老翁都有。

信眾毒打團員後，還會錄影存證，等被害人傷勢好轉，又會驚呼是聖師的「神蹟」，全案經數月的蒐證後，8月21日前往台中、南投、彰化等地搜索，帶回林女等涉案19人，查獲涉案硬碟、筆電、現金、集團制服、棍棒等贓證物。

檢警發現，林女將團員洗腦的非常徹底，被害信徒被警方帶回詢問時，已透過硬碟資料發現信眾有被毒打的證據，但信眾仍堅稱是「自己打自己」，過程中還發現，有家長帶子女加入社團後，發現苗頭不對，趕緊逃離，但卻把子女留在社團內，繼續遭林女的荼毒。

林女在警詢時時而保持緘默、時而否認涉案，全案依傷害、組織犯罪、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方在9月16日以犯罪嫌疑重大、有串滅證之虞，向法院聲押林女等5人，院方裁定羈押林女，其餘4名涉案人限制住居，林女在大陸涉嫌殺人罪部分，另案蒐證偵辦。

台中市林姓女子（箭頭）3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己...
台中市林姓女子（箭頭）3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警上月底前往南投縣國姓鄉的道場抓人。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警...
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警查扣道場的制服。記者陳宏睿／攝影
分享
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警...
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警查扣道場的制服。記者陳宏睿／攝影
分享
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾持鐵製、木製、軟...
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾持鐵製、木製、軟墊毒打自己人。記者陳宏睿／攝影
分享
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警...
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警查扣涉案電腦、制服、棍棒、硬碟等贓證物。記者陳宏睿／攝影
分享
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警...
台中市林姓女子3年前成立社團中華白陽四貴靈寶聖道會，涉嫌教唆信眾毒打自己人，檢警上月底前往南投縣國姓鄉的道場抓人。記者陳宏睿／翻攝
分享

老翁台中市制服

相關新聞

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

私菸案桃市府擬罰華航6百萬 鄭文燦：最高上限

2019-09-25 11:44

台東海邊拾獲海洛因磚 新北檢也查獲52塊海洛因磚

2019-09-25 11:10

新銳導演程偉豪拍攝新片 與影星張震下午拜會北檢

2019-09-25 09:33

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

警清查直播主 6人具幫派背景

2019-09-25 00:56

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

影／北市刑大追緝毒品案件 板橋開3槍逮拒捕兇嫌

2019-09-24 16:49

北市警新北圍捕通緝犯 遭衝撞開3槍還擊

2019-09-24 16:38

臉書PO文稱要大屠殺 男遭警逮捕1萬元交保

2019-09-24 15:15

催討5000元刺死毒友 死者母親泣訴「沒了兒子」

2019-09-24 13:13

連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相

2019-09-24 12:09

漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪

2019-09-24 11:59

「姑姑我手機壞了」 婦人遇詐騙差點匯出15萬

2019-09-24 11:47

男大生酒後碎嘴提情傷弄哭女生 挨刀砍頸濺血

2019-09-24 11:44

沒幫買房致嫌隙 母被用原子筆戳頭告女兒殺人未遂

2019-09-24 11:23

高雄直播之亂 鄭又仁首日報到遲到

2019-09-24 10:51

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

影╱鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

2019-09-24 18:47

東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去

2019-09-24 20:54

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相

2019-09-24 12:09

夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警

2019-09-24 16:05

浩浩蕩蕩20輛吉普車闖河床要泡溫泉 警方攔查送法辦

2019-09-24 12:43

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦

2019-09-24 20:11

警要求民眾監視器朝外惹議 熟悉員警嘆：監視器是錢坑

2019-09-24 19:28

溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮

2019-09-24 11:58

武術老師IG假扮高職女生 騙少女旅館赴約性侵

2019-09-24 12:04

台大學生驚傳墜樓致頭部外傷 台大：已啟動校安通報

2019-09-24 18:40

高雄深夜連環車禍 肇逃男傷勢最重、急救中

2019-09-25 01:50

男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年

2019-09-24 16:48

「做太多了下面痛痛的」 小三嗆聲元配還寄信到公司

2019-09-24 14:30

鎖定午晚餐時段取締違停 吃飯、買便當小心荷包失血

2019-09-24 13:02

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫

2019-09-24 17:53

陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬

2019-09-24 15:28

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

檳榔西施偷情被抓包 她情急扯謊「被強暴」反涉誣告

2019-09-24 11:51

父子到郵局提領400萬元現金？ 原來是為了做園藝生意

2019-09-24 13:43

他好奇三更半夜美食外送合理嗎？ 網曝「宵夜場優勢」

2019-09-24 19:49

金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

看完眼科獨自離開 男步行上台65高架橋後墜地亡

2019-09-24 19:04

東勢近萬人可領敬老金 警方護里幹事安全送達

2019-09-24 12:42

不滿被按喇叭 台3線逼車還拔走鑰匙男子判3月

2019-09-24 20:18

漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪

2019-09-24 11:59

嘉義林管處木頭被偷 疑似山老鼠所為

2019-09-24 16:41

中壢國道1號北上60.8K 貨車車頭冒白煙

2019-09-24 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top