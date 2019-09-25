親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

市刑大破獲跨國毒品 柯文哲頒獎表揚

2019-09-25 11:26聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市刑警大隊於數月前在大臺北地區陸續查獲社區型藥頭，並強勢執法使用槍械逮捕販毒藥頭，經專案小組成員展開長期布線，密集監控，於本月12日當場查獲由泰國以進口水果名義夾帶以茶葉為外包裝之第一級毒品海洛因，現場清點查扣海洛因磚52塊(約20公斤)市值超過新台幣一億元以上。台北市長柯文哲上午前往市刑大頒獎表揚有功員警。

台北市長柯文哲在頒獎後接受媒體聯訪。記者徐兆玄/攝影
台北市長柯文哲在頒獎後接受媒體聯訪。記者徐兆玄/攝影
分享
柯文哲拿起查獲的海洛因磚觀看。記者徐兆玄/攝影
柯文哲拿起查獲的海洛因磚觀看。記者徐兆玄/攝影
分享

北市藥頭毒品柯文哲

相關新聞

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

私菸案桃市府擬罰華航6百萬 鄭文燦：最高上限

2019-09-25 11:44

台東海邊拾獲海洛因磚 新北檢也查獲52塊海洛因磚

2019-09-25 11:10

新銳導演程偉豪拍攝新片 與影星張震下午拜會北檢

2019-09-25 09:33

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

警清查直播主 6人具幫派背景

2019-09-25 00:56

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

影／北市刑大追緝毒品案件 板橋開3槍逮拒捕兇嫌

2019-09-24 16:49

北市警新北圍捕通緝犯 遭衝撞開3槍還擊

2019-09-24 16:38

臉書PO文稱要大屠殺 男遭警逮捕1萬元交保

2019-09-24 15:15

催討5000元刺死毒友 死者母親泣訴「沒了兒子」

2019-09-24 13:13

連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相

2019-09-24 12:09

漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪

2019-09-24 11:59

「姑姑我手機壞了」 婦人遇詐騙差點匯出15萬

2019-09-24 11:47

男大生酒後碎嘴提情傷弄哭女生 挨刀砍頸濺血

2019-09-24 11:44

沒幫買房致嫌隙 母被用原子筆戳頭告女兒殺人未遂

2019-09-24 11:23

高雄直播之亂 鄭又仁首日報到遲到

2019-09-24 10:51

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談

2019-09-24 17:48

影╱鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

2019-09-24 18:47

東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去

2019-09-24 20:54

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相

2019-09-24 12:09

夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警

2019-09-24 16:05

浩浩蕩蕩20輛吉普車闖河床要泡溫泉 警方攔查送法辦

2019-09-24 12:43

懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」

2019-09-24 18:18

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦

2019-09-24 20:11

警要求民眾監視器朝外惹議 熟悉員警嘆：監視器是錢坑

2019-09-24 19:28

溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮

2019-09-24 11:58

武術老師IG假扮高職女生 騙少女旅館赴約性侵

2019-09-24 12:04

台大學生驚傳墜樓致頭部外傷 台大：已啟動校安通報

2019-09-24 18:40

高雄深夜連環車禍 肇逃男傷勢最重、急救中

2019-09-25 01:50

男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年

2019-09-24 16:48

「做太多了下面痛痛的」 小三嗆聲元配還寄信到公司

2019-09-24 14:30

鎖定午晚餐時段取締違停 吃飯、買便當小心荷包失血

2019-09-24 13:02

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」

2019-09-24 20:00

台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫

2019-09-24 17:53

陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬

2019-09-24 15:28

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

土豪哥判2年10月定讞 下月8日發監

2019-09-24 19:57

高市府前殯葬課長涉收120萬 違法墓園竟就地合法

2019-09-24 20:53

影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06

「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51

檳榔西施偷情被抓包 她情急扯謊「被強暴」反涉誣告

2019-09-24 11:51

父子到郵局提領400萬元現金？ 原來是為了做園藝生意

2019-09-24 13:43

他好奇三更半夜美食外送合理嗎？ 網曝「宵夜場優勢」

2019-09-24 19:49

金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

看完眼科獨自離開 男步行上台65高架橋後墜地亡

2019-09-24 19:04

東勢近萬人可領敬老金 警方護里幹事安全送達

2019-09-24 12:42

不滿被按喇叭 台3線逼車還拔走鑰匙男子判3月

2019-09-24 20:18

漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪

2019-09-24 11:59

嘉義林管處木頭被偷 疑似山老鼠所為

2019-09-24 16:41

中壢國道1號北上60.8K 貨車車頭冒白煙

2019-09-24 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top