調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局台北市調查處接獲情資，指黃姓兄弟檔籌組黃金境外販售集團，涉嫌偽造不實銀行證明報關，攜帶黃金條到香港等地轉賣，影響金融秩序。辦案人員上月底搜索黃男住居所等地，除查扣近10條黃金條等證物，另查扣數十個價值不斐的名牌包，懷疑是用不法所得購買，台北地檢署認為全案有嫌犯未到案，向法院聲押黃男獲准。

據了解，黃的兄弟昨天主動到調查局說明黃金報關流程，台北地檢署複訊後，命他100萬元交保，全案朝偽造文書、違反稅捐稽徵法偵辦。由於辦案人員查扣不少以英文撰寫的偽造文件，懷疑是用來逃漏稅，將進一步追查是否有境外公司涉及不法。

檢調追查，黃姓兄弟涉嫌從2016年起，偽造銀行不實證明文件，攜帶大量黃金金條到香港，成功闖關多次，由於境外黃金交易利潤豐厚，黃男等人月前又循相同模式要攜帶黃金出境時，被海關察覺報關文件有異常，通報台北市調查處偵辦，一舉偵破這起黃金境外交易案。

據悉，辦案人員上個月搜索黃男住處時，赫然發現屋內堆滿國際知名的各款精品包，包括LV、GUCCI、BALENCIAGA等，顯示生活相當奢華，經清查金流研判，黃男因帶黃金到境外買賣獲利甚豐，不排除購買名牌包洗錢，若確認這些包包是不法所得購買，未來將拍賣。

調查局去年與財政部關務署台北關合作，偵破8名台籍人士走私23公斤黃金至韓國，市值近3千萬元，走私利潤近300萬元；調查局發現，許多國人自香港返國後，將黃金存關暫置桃園國際機場管制區內，未申報進口，下次出境時才提領，並在機場管制區內轉交第3人，由第3人貼身夾藏，再搭機前往韓國走私黃金入境。

檢調指出，以往不法分子都利用類似手法走私黃金至日本，甚至曾發生在機場管制區內，將黃金條轉交給空姐帶往日本，日本因此裝設金屬探測門，並嚴加檢查入境旅客是否超帶黃金。