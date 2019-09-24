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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

秋風起，又到了品嘗大閘蟹好時節。金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所在今日凌晨1點在金門后豐港區實施巡查時，當場查獲「丹0貨輪」疑似走私大陸未經檢驗大閘蟹乙批，總計有43箱，總重521.65公斤，約3600隻，市價約100萬元，後續將依違反「海關緝私條例」罪嫌，函送財政部關務署高雄關裁處。

第九岸巡隊副隊長王榮忠表示，這起今年首度查獲的走私大閘蟹案，是安檢人員在今日凌晨1時許在港區實施巡查任務時，發現可疑車輛停於「丹」輪旁，即前往盤查，發現嫌犯正準備將大閘蟹搬運至廂型車，經調查發現「丹」輪梁姓船長與其3名友人共謀，藉自大陸泉州駛往金門水頭后豐港時機，成功夾帶進來，並打算運往台灣牟利。

王榮忠說，看到一箱箱保麗龍盒裝滿大閘蟹，蓋子一掀開滿滿大閘蟹整齊排放，總共43箱，約3600隻，讓幹員在清點時花了不少功夫；金門岸巡隊也懷疑此次有可能是私梟在測試，試探的性質濃厚，未來會加強查察。

金門岸巡隊表示，大陸的劣質水產品通常都未經完善的處理，其中可能含有戴奧辛等有毒物質,對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害；為維護國人健康與保障我國水產業經濟發展，海巡署必將嚴格查緝及執法，絕不縱放。

一隻隻的大閘蟹整齊的排放在保麗龍箱，岸巡幹員花了不少時間才完成清點。記者蔡家蓁／...
一隻隻的大閘蟹整齊的排放在保麗龍箱，岸巡幹員花了不少時間才完成清點。記者蔡家蓁／攝影
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金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所在今日凌晨1點在金門后豐港區實查獲走私大閘蟹乙批，...
金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所在今日凌晨1點在金門后豐港區實查獲走私大閘蟹乙批，岸巡幹員清點數量。記者蔡家蓁／攝影
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大閘蟹金門安檢

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