金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬

2019-09-24 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



秋風起，又到了品嘗大閘蟹好時節。金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所在今日凌晨1點在金門后豐港區實施巡查時，當場查獲「丹0貨輪」疑似走私大陸未經檢驗大閘蟹乙批，總計有43箱，總重521.65公斤，約3600隻，市價約100萬元，後續將依違反「海關緝私條例」罪嫌，函送財政部關務署高雄關裁處。

第九岸巡隊副隊長王榮忠表示，這起今年首度查獲的走私大閘蟹案，是安檢人員在今日凌晨1時許在港區實施巡查任務時，發現可疑車輛停於「丹」輪旁，即前往盤查，發現嫌犯正準備將大閘蟹搬運至廂型車，經調查發現「丹」輪梁姓船長與其3名友人共謀，藉自大陸泉州駛往金門水頭后豐港時機，成功夾帶進來，並打算運往台灣牟利。

王榮忠說，看到一箱箱保麗龍盒裝滿大閘蟹，蓋子一掀開滿滿大閘蟹整齊排放，總共43箱，約3600隻，讓幹員在清點時花了不少功夫；金門岸巡隊也懷疑此次有可能是私梟在測試，試探的性質濃厚，未來會加強查察。