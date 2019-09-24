「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑

2019-09-24 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



綽號「台大宅王」的碩士張彥文砍殺前女友47刀再親吻私處，一審依殺人、強制性交等7罪判張無期徒刑，二審不得易科罰金部分改判21年6月；最高法院認為殺人罪部分動機調查不完備，發回高院更審。高院更一審認為張是對愛觀念偏差，考量他無前科又與被害家屬和解，判15年徒刑，張和檢方皆上訴，最高法院再次撤銷發回更審。更二審今開庭，張的律師表示，仍希望為張爭取權益。

34歲張彥文讀台大時參加校內電玩比賽奪冠。張2013年認識林姓女網友，交往並同居，當時他在會計師事務所擔任審計員，但因雙方個性差異而數度爭執，女方覺得有壓力，要求分手。

張安排兩人到日本玩，他發現林女手機內的自拍照片背景有男性褲子，生恨，強制性交二次並拍裸照，女方決意分手。張懷疑她另結新歡，2014年9月21日寫兩封訣別信，隔天清晨時，到林女住處外持刀恐嚇「我想在人生最後一天，跟你當最後一天男女朋友」，林女掙扎推開，張狂砍頭、胸47刀，見她倒地後，當街脫她褲子、親吻私處再自殘。

在更一審時，張以1145萬元和死者父母和解，而殺人罪為死刑、無期徒刑、「十年以上，十五年以下有期徒刑」之罪，只能在這三者間選擇，更一審判張15年徒刑。但最高法院認為，告訴代理人曾主張，張彥文犯後持刀背自殺，顯無自殺之意，更一審未進一步調查，直接認定張殺害女子後曾一心求死，並作為量刑因子之一，調查、理由欠備，難昭信服，因此發回高院更審。