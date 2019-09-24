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影／北市刑大追緝毒品案件 板橋開3槍逮拒捕兇嫌

2019-09-24 16:49聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

台北市刑警大隊近日追蹤毒品案件，今天由桃園一路開車跟蹤40歲黃姓毒品通緝犯至新北市，下午3時許警方於板橋區長江路三段一處巷弄內攔下犯嫌駕駛的黑色轎車，卻遭到對方拒絕開門並衝撞偵防車頭，員警也因此遭碎玻璃割傷。

員警見犯嫌拒捕，緊急對犯嫌車輛輪胎開出3槍，車上一男一女才下車接受警方盤查。轄區海山警分局獲報後，也隨即趕往現場，經了解才知道是北市刑大逮捕嫌犯，但後續仍依照車禍程序處理，經測得雙方酒測值皆為0mg／l，目前已協助北市刑大拉起封鎖線，並指揮現場交通。

台北市刑警大隊員警追緝毒品案件，今天下午3時許在板橋地區攔人，並對空開出3槍。記...
台北市刑警大隊員警追緝毒品案件，今天下午3時許在板橋地區攔人，並對空開出3槍。記者柯毓庭／翻攝
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駕駛黑色轎車的嫌犯拒捕，更開車衝撞警員駕駛的偵防車，幸員警閃開未受傷，僅車頭右側...
駕駛黑色轎車的嫌犯拒捕，更開車衝撞警員駕駛的偵防車，幸員警閃開未受傷，僅車頭右側與副駕駛座車門受損。記者柯毓庭／翻攝
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毒品車禍

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