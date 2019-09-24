北市警新北圍捕通緝犯 遭衝撞開3槍還擊

2019-09-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市刑大警方日前接獲線報，今天越區辦案收網，下午3時許要逮捕一名涉嫌槍砲案件遭通緝的黃姓嫌犯，警方從桃園一路尾隨嫌犯車輛，到新北市板橋長江路時，警方攔停對方圍捕，黃嫌立即開車衝撞警方，警方見狀立即朝黃嫌車輛連開3槍制止，黃嫌只好俯首就擒。

警方在黃嫌車上找到毒品，車內還有黃嫌一名女性友人，圍捕過程中，李姓警官用手擊破車窗因此受傷，已經前往醫院包紮，目前警方將黃嫌帶回他的住處搜索。