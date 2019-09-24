北市警新北圍捕通緝犯 遭衝撞開3槍還擊

相關新聞
「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑2019-09-24 16:51
影／北市刑大追緝毒品案件 板橋開3槍逮拒捕兇嫌2019-09-24 16:49
臉書PO文稱要大屠殺 男遭警逮捕1萬元交保2019-09-24 15:15
連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相2019-09-24 12:09
催討5000元刺死毒友 死者母親泣訴「沒了兒子」2019-09-24 13:13
漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪2019-09-24 11:59
男大生酒後碎嘴提情傷弄哭女生 挨刀砍頸濺血2019-09-24 11:44
男打到腿骨外露虐死女童 高院死刑改判無期2019-09-24 14:27
「姑姑我手機壞了」 婦人遇詐騙差點匯出15萬2019-09-24 11:47
沒幫買房致嫌隙 母被用原子筆戳頭告女兒殺人未遂2019-09-24 11:23
高雄直播之亂 鄭又仁首日報到遲到2019-09-24 10:51
直播主之亂「后羿」射下連千毅2019-09-24 00:16
中興大學圖書館廁所內 男子胸口刀傷送醫搶救2019-09-23 20:09
鄭又仁交保狂衝拒答話 對比連千毅他免押理由曝光2019-09-23 19:11
掀直播之亂 連千毅死對頭鄭又仁沒押35萬交保2019-09-23 17:56
又有人差點被騙！ 這次歹徒竟假借鎮長名義騙錢2019-09-23 17:42
影／直播主之亂 鬧事直播主刑事局今起全面列管2019-09-23 16:05
香港籍貨輪船員需救護 台中海巡隊海上接駁救援2019-09-23 16:01
直播主連千毅涉組織、恐嚇等罪 高雄地院裁定收押禁見2019-09-23 14:19
普悠瑪案將滿周年 司機尤振仲周四首度親開記者會2019-09-23 13:36
連千毅糾紛延燒 高市警證實在地組成「后羿聯盟」2019-09-23 13:02
為連千毅桃園演講宣傳？市府：絕無此事2019-09-23 12:08
一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決2019-07-12 10:16
熱門文章
他整理阿公遺物驚見支票 網熱議：42年前10萬元有多大2019-09-23 19:56
李蒨蓉夫婿欠百萬勞健保費 台北分署將拍賣他進口球具2019-09-23 18:40
台通科技老闆詐偽連環計 林姓股市大戶砸10億最慘2019-09-23 20:06
中興大學圖書館廁所內 男子胸口刀傷送醫搶救2019-09-23 20:09
彰化139又出事 車撞路樹 2男甩出車外摔落邊坡2019-09-23 23:40
女童被打到白骨刺出死亡 母同居男友死刑變無期2019-09-24 10:12
新竹東門市場清晨火警 所幸無人受困受傷2019-09-24 06:44
300萬丟在高鐵 陳明文說案情 檢急追金流2019-09-24 00:13
連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相2019-09-24 12:09
掀直播之亂 連千毅死對頭鄭又仁沒押35萬交保2019-09-23 17:56
鄭又仁交保狂衝拒答話 對比連千毅他免押理由曝光2019-09-23 19:11
高雄發財車載滿能量石「全部1元」 網戳破真相怒批：超貴2019-09-24 10:34
21樓天花板漏水向22樓求償碰壁 原來禍首是12樓屋主2019-09-24 10:32
少女蹺家背書包會情郎 兩度嘿咻小男友被判刑2019-09-24 07:16
直播主之亂「后羿」射下連千毅2019-09-24 00:16
浩浩蕩蕩20輛吉普車闖河床要泡溫泉 警方攔查送法辦2019-09-24 12:43
不作為犯逃死刑？王薇君：女童傷口潰爛氣味比腐屍還重2019-09-24 11:41
台大女遭分屍案 家屬求償千萬敗訴2019-09-23 21:21
花蓮28歲男子疑入馬遠山採草藥 迄今失蹤13天2019-09-23 18:38
溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮2019-09-24 11:58
科技大亨一張嘴 詐垮股市戰神2019-09-24 00:15
夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警2019-09-24 16:05
貪汙檢察官詹昭書被判十年 今晚提早入監2019-09-23 22:08
「做太多了下面痛痛的」 小三嗆聲元配還寄信到公司2019-09-24 14:30
鎖定午晚餐時段取締違停 吃飯、買便當小心荷包失血2019-09-24 13:02
武術老師IG假扮高職女生 騙少女旅館赴約性侵2019-09-24 12:04
陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬2019-09-24 15:28
動口比動手罰更重？ 葉慶元：高大律師這個案子太誇張了2019-09-23 18:29
父子到郵局提領400萬元現金？ 原來是為了做園藝生意2019-09-24 13:43
台中警幫老翁推車近1公里 民眾讚：橋上最美的風景2019-09-24 09:44
機場跑道在旁邊！金門枯木堆置場暗夜傳惡火2019-09-24 11:34
高雄直播之亂 鄭又仁首日報到遲到2019-09-24 10:51
檳榔西施偷情被抓包 她情急扯謊「被強暴」反涉誣告2019-09-24 11:51
七旬老翁倒地不起2天滴水未進 鄰居覺查有異報警解危2019-09-23 20:04
台中警一日阻兩詐騙案 攔下千萬元險遭騙走2019-09-24 09:53
男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年2019-09-24 16:48
專欺弱女子！ 清潔工性侵8歲女童重判5年2019-09-23 20:59
再社會化可能性低 西門町槍殺2命仍死刑2019-09-24 10:08
街頭藝人利用少女追韓星 脅迫拍裸照近百少女受害2019-09-24 11:36
影／討債卻不知對方住哪 19屁孩深夜亂放鞭炮2019-09-24 10:41
留言