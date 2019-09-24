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催討5000元刺死毒友 死者母親泣訴「沒了兒子」

2019-09-24 13:13聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市黃姓男子今年初為與王姓男子購買毒品糾紛，「請我買毒品沒給錢5000元」黃持老虎鉗斷電，引誘王步出家門，一言不和大打出手，王母與莊姓同居人出面勸架，黃持剪刀改造的尖刀刺死王，莊也遭刺傷，王母則倒地受傷，台南地院今天召開辯論庭，黃稱正當防衛，懇求法官從輕量刑，「一個兒子沒了，我要怎麼說」王母請法官判重一點。

檢方認黃刺王12刀，刺傷心臟及縱橫隔腔，致血胸及氣胸死亡，殺人犯意甚明。檢方表示，黃持剪刀改造尖刀、木棍及鐵條到王宅，持老虎鉗斷電引誘王出門，即便黃辯稱王持柴刀主動攻擊，經鑑識並未採到黃的DNA，將王壓制在地刺傷，不構成正當防衛。檢方說，經精神鑑定黃邏輯思考完整，黃犯殺人、殺人未遂及傷 害，請法官依法判決。

台南地院合議庭委請嘉南療養院對黃精神鑑定，認他未達精神障礙或欠缺辨識行為能力，致不能辨識其行為違法。辯護人則請求法官考量黃長年施用毒品及飲酒，曾因精神疾病發作遭強制就醫，案發時多日沒睡覺，有幻聽幻覺精神異常現象，請求減輕量刑。

黃供稱，案發前4、5天沒有睡，才會找王吵架，對方持柴刀攻擊他才回擊，當時只是想教訓他一下，沒想到情緒失控，刺了對方胸口一刀，且與莊無冤無仇。起因為何？他在檢警偵辦時供稱「請我買毒品沒給錢5000元」。

「一個兒子沒了，我要怎麼說」王母說，連老伴都刺傷，她也被推倒受傷，黃多次到家恐嚇她，揚言要母子都死，她很害怕也報警處理，怎能說不是故意的。她表示，兒子都大了，在外做些什麼事，並不清楚。在女兒陪同下出庭，希望法官判重一點。全案預定10月17日宣判。

「一個兒子沒了，我要怎麼說」王母在女兒陪同下出庭，希望法官判重一點。記者邵心杰／...
「一個兒子沒了，我要怎麼說」王母在女兒陪同下出庭，希望法官判重一點。記者邵心杰／攝影
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毒品殺人恐嚇

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