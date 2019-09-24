漁獲藏315公斤K他命闖桃機 收貨人喊冤不知情獲判無罪

2019-09-24 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



調查局年初在桃園機場破獲夾藏魚貨從緬甸走私的315公斤K他命，黃姓、陳姓主嫌仍偵辦中，負責領貨的另名黃姓男子先遭起訴，他喊冤說不知魚貨裡有毒，法院考量他擔任風險最高的領貨人卻只領3000元報酬不合理，且檢方起訴論點以緬甸未靠海有誤，並審酌黃自白有瑕疵等，判處他無罪。

檢調指出，黃男1月5日以3000元代價接受黃姓主嫌委託，分別在8日、9日到桃園機場領取冷凍魚貨，經台北關人員查驗發現保冷劑中夾藏65包，一共315公斤的K他命，趁當天黃領貨時將他逮捕，並循線抓到上游的黃、陳。

審理時黃坦承受託載貨，但堅決否認運毒，辯稱不知道裡面有K他命，當時照律師說認罪或許可緩起訴或緩刑，而且如果知道要領取毒品，怎麼可能事前還去日本玩；而在調查局、檢方訊問時，黃也說過去曾替「黃老闆」運送魚、蝦等貨品，之前都沒有問題。

法院認為，以常理而論，毒品收貨人需拋頭露面，一旦事蹟敗露往往成為最先被逮之人，因此運毒集團為說服他人出面領貨，往往會以豐厚報酬當誘因，也就是高風險、高報酬原則，但依黃男自稱領貨僅3000元，就算和一般運送冷凍貨物價格相較都算低，難以想像他只為賺3000元運毒。

另外，在進口報單上黃也填寫真實姓名、地址，若黃見東窗事發想逃，偵查機關就能根據他正確個資抓人，以黃男立場而言，他為逃避追查理當會提供他人資料，但卻毫無懼怕留下極易追查線索，可見他辯稱不知漁獲有毒品可以採信。

再者，檢方起訴立論其中一項依據是緬甸未靠海，黃卻依指示領取漁獲，當可知悉內藏違禁物，但法官查詢地圖發現，馬來半島6國中唯一未靠海的是寮國才對，緬甸不但難鄰安達曼海，西南靠孟加拉灣，國境中海岸線很長，不採信檢方推論。