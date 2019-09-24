「姑姑我手機壞了」 婦人遇詐騙差點匯出15萬

2019-09-24 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



詐騙集團假冒親友詐騙屢見不鮮，日前八德區一名婦人接到自稱姪女的借款電話，趕緊聽從對方指示，到銀行準備匯款15萬元，承辦的廖姓行員發現不太對勁，主動詢問婦人，但婦人卻不願意透露匯款原因，行員機警通報警方，由警方攜帶反詐騙文宣細心勸導，才成功阻止婦人匯款。

邱姓婦人日前接到一通語氣裝熟，自稱是姪女的電話，對方佯稱手機壞了、換新號碼，接著說出重點「急需用錢，需借用新台幣15萬元」，對方更表示2天後就會將錢歸還，邱婦認為，對方聲音與姪女相似便不疑有他，前往銀行準備匯款，所幸機警的新光銀行廖姓行員及林姓副理2人努力勸阻，並趕緊通報警方。

八德分局八德派出所獲報後，派出巡佐劉威及警員林威助到場了解情況，邱婦在警方的追問下才把事情經過全說了出來，邱婦在警方的勸導下，才意識到自己接到詐騙集團的電話，她表示詐騙集團利用自己的善心還有容易緊張的個性，在未經查證狀況下急著要匯款，感謝行員細心觀察及警察到場給她安定的力量，才相信自己確實受騙了。

八德警察分局表示，這類猜猜我是誰、假冒親友詐騙手法由來已久，歹徒撥打電話給被害人裝熟，讓被害人誤以為是某個認識的親友、同學，然後以受傷住院、調頭寸、被追債等各種緊急理由借款，民眾常因惻隱之心而同意借錢，結果卻是把錢匯進詐騙集團的帳戶。