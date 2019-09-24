沒幫買房致嫌隙 母被用原子筆戳頭告女兒殺人未遂

2019-09-24 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名萬姓女子因父母不幫她買房而積怨已久，去年12月間與姑姑兩人聯手用原子筆戳母親頭部並將她拉倒在地，遭告殺人未遂。台北地檢署調查後，認為傷勢為頭皮撕裂3公分，其手段沒達到欲致人於死的程度，依傷害直系血親尊親屬、傷害罪將兩人起訴。

檢方調查，萬姓女子對於父母（萬父、洪母）不幫助其買房及有意將財產捐出等事，積怨已久。萬姓姑姑則先前因遺產問題，與哥哥、嫂嫂有所嫌隙。去年12月7日下午2點半左右，洪母陪萬父前往萬女位於中正區南昌路一段的住處，欲向萬父的弟媳收取租給別人的房屋租金。

當時洪母站在門外，由萬父按門鈴。萬女前去應門，與父親因細故爭執。萬父不想再理會，準備離去之際，萬女卻走出房屋大聲對父親咆哮，還伸手推他，作勢要打人。

洪母見狀，對女兒說：「他是妳爸，妳怎麼可以這樣！」萬女聽聞後大怒抓狂，開始抓洪母頭髮、揮拳打洪母右前腦並攻擊頭部，還掐住她拉她去撞牆。

豈料，一旁的萬姓姑姑假意勸架，卻趁機拉開前往救嫂嫂的哥哥，再把原子筆交給萬女，讓萬女得以用筆戳洪母頭部，並將她拉倒在地。附近鄰居聽到爭吵、打架聲，趕緊報警，場面才被控制住。

洪母因而頭破血流、上唇及右臉頰挫傷、左膝及左腳擦傷，提告萬女及小姑涉殺人未遂罪。檢方調查後，認為殺人與傷害的區別，應以有無殺意為斷，受傷多寡及是否為致命部位，有時雖可藉為認定有無殺意的心證，但不能據為絕對標準。

萬姓女子及姑姑都否認想殺人。檢方指出，萬女雖用原子筆戳洪母頭部，但依據驗傷診斷書，洪母頭部傷勢為頭皮撕裂傷3公分，難認萬女手段兇殘暴力，已達欲致人於死的程度，應不構成殺人未遂罪嫌，依傷害等罪起訴兩人。