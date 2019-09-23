香港籍貨輪船員需救護 台中海巡隊海上接駁救援

2019-09-23 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一艘香港籍貨輪上有位印尼船員22日突然呼吸困難，海巡署台中海巡隊派艇救援，海上接駁再送上岸就醫，船員到醫院治療後已無大礙。

昨天中午，台中海巡隊接獲船務代理行人員報案，一艘香港籍貨輪，船上一名印度船員突發性呼吸困難，請求協助後送； 台中海巡隊立即調派線上PP-10060艇馳援，該艇抵達貨輪旁，由貨輪釋放領港梯進行人員接駁。