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直播主連千毅涉組織、恐嚇等罪 高雄地院裁定收押禁見

2019-09-23 14:19聯合報 記者林伯驊╱即時報導

直播主連千毅與另名直播主鄭又仁糾紛，引發高雄街頭連串砸店、開槍事件，連涉教唆開槍，昨晚檢察官依犯組織犯罪、恐嚇危害安全、槍砲罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向高雄地院聲請羈押禁見，雄院今上午11點起開庭歷經3個多小時，認定連千毅反覆犯恐嚇罪，對治安影響重大，預防再犯，裁定收押禁見。

據了解，連千毅為不想被押，開庭時求情稱「我可以每天向派出所報到」，家中還有妻子，以及年僅4歲、3個月的孩子，希望法官讓他交保，不過仍被准押；連千毅被法警帶出法庭時面無表情，記者追問「有沒有話想說」，他沉默不回應，反而眼神飄向記者倒退跟拍的動作，提醒「小心喔」。雄院將於下午4點開鄭又仁的羈押庭。

雄院指出，連千毅訊問時否認犯行，但有其他被告證述他的犯行，還有相關監視器影像畫面、扣得改造手槍2支 、子彈35顆證物，足以認定犯嫌重大，且連與共犯對案情說法不一，員警搜索時共犯企圖湮滅證據，加上有其他共犯在逃，有勾串滅證之虞。

雄院還說，連千毅與共犯涉於本月17日、19日反覆實施兩次恐嚇犯行、第二次更公然持槍射擊，不僅聚眾衝突，在道路上公然持槍射擊，無視社會秩序、對社會治安影響重大，衡量連的犯行對社會危害性之公益維護、被告人身自由之限制程度，若僅裁定交保或限制住居，不能夠確保後續訴訟程序進行，也無法達到預防再犯的目的，裁定羈押禁見。

連千毅前天於新北中和區被拘捕到案，昨天早上起接受警詢整天，直到傍晚6點多移送高雄地檢署，連千毅面對大批媒體詢問，僅說2次「謝謝關心」。檢察官再從9點起偵訊，約深夜11點依犯組織、恐嚇及槍砲罪嫌聲押，連今天凌晨2點多與同遭聲押的鄭又仁，一起送抵雄院地下室的候審室暫時拘留，據指，為避免衝突，院方將連、鄭安排在同一排但不同舍房，兩人各自領棉被休息，沒任何交談機會。

高雄本月17日及19日連千毅的鼓山區直播據點倉庫先後遭砸、被轎車衝撞鐵門，另一方鄭又仁的寵物店被砸、開槍；警詢時連皆否認教唆或參與作案，鄭又仁也否認跟砸倉庫有關。

連千毅被裁定收押，被帶出法庭。記者林伯驊/攝影
連千毅被裁定收押，被帶出法庭。記者林伯驊/攝影
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直播主連千毅恐嚇

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