吳柏羲請調刑事局 牽動中市兩線三警官6人異動

2019-09-23 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局第六警分局偵查隊長吳柏羲因個人生涯規畫，在今年7月間向台中市警局申請，請調刑事局，獲得市警局、刑事局同意後，上周五刑事局發出派令，將吳調往刑事局偵一大隊三隊隊長，因應刑事局與各縣市警局的「交流缺」慣例，刑事局偵六大隊偵查正曾建富轉調台中市警局服務，該人事調動牽動兩線三星的偵查隊長人事，台中市警局根據工作能力等各表現評估後，調整5名原市警局的偵查隊長，異動名單人員在明天前往新單位報到。

台中市警局人事室表示，因第六警分局偵查隊長吳柏羲請調刑事局獲准，根據過去慣例，台中市警局需提供一個「交流缺」給刑事局派員，刑事局確定由偵六大隊偵查正曾建富調任，因應此波的人事異動，市警局再根據兩線三星的偵查隊長的工作能力、專業表現、職場操守等各項評估後，確認6人調整名單，上周五（20日）發出派令，明天到任生效。

據了解，吳此次請調刑事局是為了未來的職涯規畫所做出的決定。刑事局與台中市警局的人事互調的「交流缺」，上一次是在2016年底，原任台中市第一警分局偵查隊長的廖水池獲得局長推薦、署長拔擢，陞任南投縣警局刑大大隊長，刑事局則派偵六大隊二隊副隊長陳谷楓接任台中市刑大偵六隊長。

吳柏羲是警大58期、1993年畢業，台中市縣市合併後，曾任台中市刑大肅竊組長、烏日、豐原、第一、第六等警分局的偵查隊長，資歷完整。

台中市警局此波人事異動名單如下：

台中市第六警分局偵查隊隊長吳柏羲調刑事局偵查隊隊長

台中市第一警分局偵查隊隊長高嘉陽調第六分局偵查隊長

台中市大甲警分局偵查隊隊長卓家興調第一分局偵查隊隊長

台中市刑大偵八隊隊長李振榮調第大甲分局偵查隊隊長

台中市刑大經濟組組長陳宗凱調刑大偵8隊隊長