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扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

反送中示威者沙田縱火 防暴警：相應武力驅散

與友人妻開房間遭抓姦 男被帶往山上痛毆

2019-09-22 19:51聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

廖男被林男及其同夥帶往山區痛毆後回到飯店，趁林男等人不注意時逃往警察局報案。記者...
廖男被林男及其同夥帶往山區痛毆後回到飯店，趁林男等人不注意時逃往警察局報案。記者柯毓庭／翻攝
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林姓男子（30歲）因懷疑邱姓妻子（28歲）與友人廖姓男子（37歲）有染，本月20日發現兩人一同前往新北市新店區某飯店投宿，便夥同2名男子跑到飯店，將廖男帶往新店山區毆打後再帶回飯店，廖男則趁林男等人不注意時逃到派出所報案，並帶著警方返回飯店，當場逮捕林男，還在林男車上起出改造手槍、子彈，警訊後移送；邱女則因被警方查出房間藏有毒品，訊後也遭到移送。

據了解，林男與廖男原本是好友，兩人曾在台北市一同犯下毀損案，未料林男後來懷疑廖男與妻子有染，便趁2人20日一同到新店區某飯店投宿疑似欲開毒趴時，夥同2名男子前往，將廖男綁往新店山區，以徒手與槍托毆打致輕傷後再帶回飯店。

廖男被毆打後，趁回飯店在停車場時逃跑到附近派出所報案，表示自己遭人綁架並毆打成傷，警方夥同廖男回到飯店後，在飯店房間內發現邱女與邱女親屬程姓男子，並經邱女指示，在地下停車場攔下準備開車離開的林男，當場將他帶回派出所。

警方經搜查後，在林男車上起出改造手槍1把與子彈43發，又在飯店房內找到海洛因、安非他命、FM2等毒品，由邱女坦承持有；警方訊問後，依妨害自由、傷害及槍砲彈藥刀械管制條例移送，並持續追查另2名同夥男子的下落；邱女則因坦承持有毒品，訊後依毒品危害防制條例移送。

廖男報案後與警方回到飯店，在地下室當場逮到準備開車離開的林男。記者柯毓庭／翻攝
廖男報案後與警方回到飯店，在地下室當場逮到準備開車離開的林男。記者柯毓庭／翻攝
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毒品停車場

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