影／幽靈貨輪海上漂流 海巡戒護3百公里化解擱淺危機

2019-09-22 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



19日清晨於基隆外海故障傾斜的獅子山籍貨輪「吉順輪」（JI SHUN），因船員逃生時未關閉主機，導致貨輪持續緩慢移動，直到油料耗盡形同幽靈船在海上漂流。海巡署持續監控並配合拖船作業，終於在今天下午2時48分將貨輪拖至高雄港附近安全水域，完成160浬戒護任務，化解擱淺危機。

海巡署指出，「吉順輪」是在富貴角西北方49浬海域，因機械故障傾斜，經國搜中心直升機吊掛救起13名緬甸籍船員，但船長為避免船舶翻覆，離開前未關閉主機，造成該船持續緩慢往東移動，直到20日清晨存油耗盡，開始轉向改往西南方漂流，形同幽靈船。

艦隊分署接獲任務，除每半小時以雷達系統監控動態，並派遣北機隊桃園艦、新北艦及新竹隊PP-3570巡防艇，接力前往現場海域察看，期間受塔巴颱風外圍環流影響，北部海域風力達陣風10級，浪高4至5公尺，海巡艦艇仍克服惡劣海象戒護，一方面確認貨櫃均未落海，更以無線電廣播通知周遭航行船舶注意，避免發生碰撞。

此外亦配合北部航務公司召開緊急應變會議，要求船東採取應變作為避免貨輪擱淺，船東決定從台中港雇用大馬力拖船「冠軍輪」前往拖帶。海巡艦艇昨天下午1時42分於新竹坡頭漁港外3浬處與「冠軍輪」會合，2時15分由拖船施放工作小艇，人員登上「吉順輪」進行前置作業，大約4時起開始往南拖帶。