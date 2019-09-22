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傳連千毅欲拓展太陽會高雄分會 徽章恐佐證組織犯罪

2019-09-22 17:07聯合報 記者林伯驊╱即時報導

直播主連千毅之亂」檢警今天深入追查連千毅是否涉嫌教唆去對寵物店開槍，另一方面，檢警在連的合作對象潘姓直播主車上，搜出不少「天道盟太陽會」徽章；資深刑事警官側面了解，連千毅本身是太陽會苗栗分會會員，疑想壯大高雄分會，若查證屬實，將是他違反組織犯罪條例的證據之一。

據了解，連千毅20幾歲加入竹聯幫，靠天龍堂的名號開始走跳江湖，不過2011年涉及暴力討債被捕，出獄後發覺網路商機，便投入直播行列，「轉檯」投入天道盟太陽會。

資深刑警透露，有傳聞太陽會曾觀察到連千毅靠著直播拍賣打響名號，還成立公司，看中他賺錢能力，一度想借重要他出任財務方面的重要幹部，不過警方循道上人脈想求證此事，都未獲承認，更否定這件事。

資深刑警指出，連千毅是太陽會苗栗分會的成員，但他到高雄插旗設據點後，有意壯大太陽會高雄分會，吸收新成員；此次被查扣太陽會徽章，一部分印「苗」字樣代表苗栗，另有印「高」是高雄，疑就是連千毅等人自行製作，想拓展高雄分會勢力，不過有無獲得總會支持，甚至授權，尚不得而知。

不過資深刑警認為，連千毅若涉教唆開槍等不法行徑，加上他目前明顯的道上色彩，這些徽章恐怕是檢警偵辦他違反組織犯罪條例，有利的事證之一。

檢警在連千毅合作的潘姓直播主車上，搜出不少「天道盟太陽會」徽章，上面印有「苗」或...
檢警在連千毅合作的潘姓直播主車上，搜出不少「天道盟太陽會」徽章，上面印有「苗」或「高」，分別代表苗栗分會或太陽分會。圖／本報資料照
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連千毅直播主

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