傳連千毅欲拓展太陽會高雄分會 徽章恐佐證組織犯罪

2019-09-22 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



「直播主連千毅之亂」檢警今天深入追查連千毅是否涉嫌教唆去對寵物店開槍，另一方面，檢警在連的合作對象潘姓直播主車上，搜出不少「天道盟太陽會」徽章；資深刑事警官側面了解，連千毅本身是太陽會苗栗分會會員，疑想壯大高雄分會，若查證屬實，將是他違反組織犯罪條例的證據之一。

據了解，連千毅20幾歲加入竹聯幫，靠天龍堂的名號開始走跳江湖，不過2011年涉及暴力討債被捕，出獄後發覺網路商機，便投入直播行列，「轉檯」投入天道盟太陽會。

資深刑警透露，有傳聞太陽會曾觀察到連千毅靠著直播拍賣打響名號，還成立公司，看中他賺錢能力，一度想借重要他出任財務方面的重要幹部，不過警方循道上人脈想求證此事，都未獲承認，更否定這件事。

資深刑警指出，連千毅是太陽會苗栗分會的成員，但他到高雄插旗設據點後，有意壯大太陽會高雄分會，吸收新成員；此次被查扣太陽會徽章，一部分印「苗」字樣代表苗栗，另有印「高」是高雄，疑就是連千毅等人自行製作，想拓展高雄分會勢力，不過有無獲得總會支持，甚至授權，尚不得而知。