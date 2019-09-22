高雄街頭砸店開槍風波 連千毅恐先被辦這2罪

2019-09-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



連千毅在新北中和區一處住宅大樓的地下停車場遭捕。記者林保光／翻攝 分享 facebook 直播主連千毅與另名寵物店直播主鄭又仁糾紛，引發近日高雄街頭一連串砸店及開槍風波，兩人昨天分別遭捕。連落網前，曾於直播上稱是網友自發性行為與他無關，但據了解，前鎮寵物店被開槍前，連千毅疑似與投案的張姓槍手曾討論，加上其他落網嫌犯有人供出連涉教唆，檢警預計依恐嚇危害安全、槍砲罪嫌偵辦。

至於檢警於連千毅的員工、粉絲住居處，搜索查扣天道盟太陽會的徽章，檢警也將深入追查連千毅有無經營有結構性的組織、擔任幕後指使者？再依組織犯罪條例辦案。

連千毅、鄭又仁昨晚皆拒絕夜間訊問，今天上午開始接受警詢，接著移送高雄地檢署複訊；目前檢警要釐清9月19日凌晨連千毅直播場鐵門被衝撞、前鎮區寵物店被開4槍，這2起案件連及鄭分別涉入的案情。

據調查，鄭又仁的妹妹疑似因購買連千毅的商品，有退貨問題，雙方進而在直播上互嗆，涉撂話恐嚇對方，引爆「高雄直播主之亂」，甚至中央關切，衍生內政部長徐國勇與高雄市長韓國瑜為治安互槓；總計至昨天檢警共逮69人，法院裁定8人羈押，還有1名少年收容。

直播主連千毅之亂事件簿