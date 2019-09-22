桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

2019-09-22 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區竹圍漁港一艘金旺發68號漁船今天上午出港捕漁，在竹圍、林口外海捕漁作業中，不幸船身翻覆，59歲許姓船長與2名漁工落海。

桃園市大園竹圍外漁船翻覆，海巡、桃園消防隊員前往救援。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook

海巡署巡防艇前往救援，桃園市消防局亦趕到救援，消防人員抵達現場後，立即著救生衣及下船艇下水搜救，上午10時38分搶救許姓船長上岸，許無呼吸心跳，救護人員給予CPR急救處置送醫急救中，另2名落海移工持續搜救中，直升機也自松山起飛加入搶救。

據瞭解落海失蹤的2名外籍漁工分別是35歲印尼籍阿利、34歲印尼籍阿森，目前還在海空搜救中。

桃園 市大園竹圍外海旺發漁船作業翻船（見圖），許姓船長搶救命危、另2移工落海失蹤。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook