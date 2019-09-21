【即時短評】高雄直播之亂變政治鬥爭 受傷最重是警察

2019-09-21 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



高雄市直播之亂，內政部長、警政署長、刑事局長南下「關切」，引發中央與地方就「卡韓」互槓；若高雄治安敗壞，中央當然責無旁貸，但統計數據顯示，高雄治安未明顯惡化，其餘縣市發生類似案件，不見警政高層如此大動作，當治安工作捲入政治鬥爭，受傷最重的恐是警察的專業形象。

刑事局掌管全國刑事工作，重視地方案件無可厚非，但支援各縣市警察局偵辦重大刑案，應有比例原則，以往直接參與的多是隊長層級，由大隊長指揮管制，局長親自出馬極為罕見，是否放大檢視？支援標準為何？警方始終說不清。

今年六月桃園市人質挾持事件，警政署長、刑事局長到場坐鎮，對照這次高雄發生案件，危害程度有別，上月屏東縣直播主被斷手斷腳丟包，本月桃園市幫派分子遭槍殺，無疑是重大刑案，警政高層卻未強勢介入。

高雄是否治安敗壞？警方統計今年1至8月六都每10萬人口刑案數，全般刑案發生率依序為台北市999.78件、台南市892.3件、高雄市674.34件，六都均較去年同期下降，高雄降幅最少；暴力犯罪發生率台南市2.76件最高、高雄市2.42件居次，除高雄微幅上升，其餘五都比去年同期減少。

民眾最有感的犯罪指標發生率，包括暴力犯罪、竊盜、傷害、詐欺及恐嚇取財，前三多為台北市312.26件、台南市285.64件、高雄市222.7件，僅台南比去年同期增加。今年1至8月的刑案發生及破獲，高雄受理減少148件、破獲增加324件，在全國只輸給新竹市及嘉義縣，不見警政署公開檢討其餘縣市。

談個案，社會矚目刑案不全在高雄，論數字，六都表現各有長短，中央重視治安是好事，但應標準一致，且犯罪成因複雜，統計資料難保沒有黑數，過度檢討恐助漲吃案歪風，對治安不利。

高雄接連發生街頭暴力，警方有必要檢討，但警政署發聲明「修理」單一縣市、刑事局主導地方專案，是否師出有名？地方警察局在前線處理案件，警政署應內部督導，不該對外放話，而刑事局長與六都警察局長同樣官拜警監一階，應審酌支援，帶頭督軍豈不破壞制度，讓高雄市警察局「穿小鞋」？

聚眾鬥毆及槍擊案令人心生畏懼，衝擊治安觀感，某些案件是酒客或青少年突發糾紛，警察很難防堵，至於牽涉幫派衝突案件，必須事先約制、事中嚴處、事後究辦，考驗警察的專業能力。

行政院長蘇貞昌今年3月在治安會報指示，特種店門口鬥毆就撤換警察局長，高雄市長韓國瑜前天受訪也撂狠話，揚言再發生暴力犯罪要拔掉分局長，隨即有派出所長倒台，政府高官動輒威脅警察，把專業的犯罪防制，當成「展現魄力」的秀場，警察尊嚴何在？