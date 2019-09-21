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警方把連千毅「包起來」 逮捕畫面曝光

不爽連千毅直播很討厭恐嚇要對他開槍 警逮一嫌

2019-09-21 20:41聯合報 記者王長鼎╱即時報導

直播主連千毅與寵物店起糾紛，接連在高雄市引發砸店、鬥毆及槍擊事件，刑事局偵八大隊支援高雄市警察局成立專案小組追查，鎖定連千毅藏身新北市中和區，今天出動刑事局除暴特勤隊逮捕連男，訊後將依槍砲、恐嚇罪嫌送辦。但新北警方今天也逮捕一名涉嫌在網路社群留言恐嚇連千毅，揚言要對連開槍的萬姓男子，訊後依恐嚇罪嫌函送檢方偵辦。

「連千毅不要再開直播，因為看著很討厭，不然我要到你公司開槍，我說到做到。」在臉書暱稱「陳家豪」的男子，於今年7月17日在連千毅真播網站上留言，嗆聲要連不要再做直播，不然要到他公司「放砲」。

連千毅於7月20日在直播路上回嗆臉書暱稱「陳家豪」的男子，還稱讚他有勇氣，但連也不甘示弱，他已連績直播3天，並在當場表示，他已查出這名男子其實是30歲的萬姓男子，連萬男所有機車車號都知道，不滿陳姓男子言語恐嚇還揚言要開，連千毅於7月24日向高雄市鼓山警分局鼓山派出所報案提告。

據了解，警方查出萬姓男子設在言北市板橋區，高雄警方於今年8月29日以單一窗口轉由新北市海山警方偵辦，海山警方今天下午4時傳喚萬姓男子到案，但萬男到案後，推稱自已數年前因騎車撞遊覽車，有傷到頭部，矢口否認涉案及留言，警方訊後將依恐嚇罪函送新北地檢署偵辦。

在高雄市引發砸店、鬥毆及槍擊事件的直主連千毅今天為高雄警方查獲，但連男今年7月遭...
在高雄市引發砸店、鬥毆及槍擊事件的直主連千毅今天為高雄警方查獲，但連男今年7月遭人在網路社留言，揚言要對他開槍，連男還開直播回嗆，新北警方今天逮捕涉嫌恐嚇連男的萬姓男子。記者王長鼎／翻攝
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