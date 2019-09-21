影／警方把網紅連千毅「包起來」 逮捕畫面曝光

2019-09-21 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



網紅直播主連千毅與寵物店的直播糾紛，引起街頭暴力，今天高雄檢警以他涉及恐嚇、槍砲等罪嫌，在新北市拘捕他到案。直到晚間6點30分，警方押解回高雄市刑警大隊，他仍一如往昔的打扮，戴著金項鍊和金牌，但被警方戴上安全帽，一語不發，押進偵訊室調查。

今天下午1點多，連千毅在他新北市的直播據點，新北市中和區中原二街黃姓朋友的燕窩公司，準備開車外出時，遇警方埋伏，拘捕他到案。逮捕他的畫面，他被員警押趴地上，著實被警方「包起來」。

今晚6點30分許，警方押連千毅回高雄市刑大，連千毅一向在直播上「刷一整排愛心，刷一整排漢堡」的金句便沒再出現。當他被全副武裝的保安警察押下警車，透過安全帽前罩，可看出他臉上的表情，顯得冷漠又落寞，面對大批媒體追問他涉案內容，他未發一語。

高雄市警局副局長陳書田在連千毅被押進偵訊室後，召開記者會表示，以涉嫌恐嚇和槍砲罪嫌，拘提連姓主嫌，警方有絕對的信心，針對擾亂社會治安、挑戰公權力者，一網打盡，絕不寬貸，對其他參與犯案但未到案的人，專案小組會查得水落石出，一個都不會放過。