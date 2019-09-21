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高雄直播主衝突 警方逮捕連千毅帶回偵辦

2019-09-21 15:07中央社 高雄21日電

高雄直播主糾紛街頭衝突，由刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市刑大成立專案小組，今天持拘票與搜索票到新北市中和逮捕連千毅，將帶回高雄偵訊。

專案小組表示，經跟監多日鎖定連男行蹤，持涉槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇等案由拘票逮人。

高雄近日發生直播主糾紛等街頭衝突事件，直播主雙方人馬相互尋釁，並糾眾砸店，引發社會高度關切，此次糾紛衝突，共傳喚68人到案，檢方已聲押7人獲准。

網紅直播主連千毅在鼓山區承租的倉庫3天來發生2起街頭暴力案件，他開直播與民眾解釋...
網紅直播主連千毅在鼓山區承租的倉庫3天來發生2起街頭暴力案件，他開直播與民眾解釋事件過程。圖／截取自連千毅臉書
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