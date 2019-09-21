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高雄直播之亂 投案者稱獨自開槍疑與事實不符

2019-09-21 13:23聯合報 記者林保光╱即時報導

網路直播主連千毅直播糾紛引發街頭暴力、開槍事件，張姓男子昨天投案後自稱開槍，他漏夜接受檢警調查後，初步了解，疑未全盤拖出，僅稱是他1人去開的槍，但與事先檢警查證的內容不符，下午檢方將複訊他，查證槍枝來源及是否受人唆使開槍。

連千毅的直播糾紛引發的街頭暴力事件，自9月17日到今天，檢警共查緝67人到案，羈押7人，24歲的張姓男子今天下午由檢察官複訊後，再行強制處分。

據了解，張姓男子並非高雄人，戶籍在屏東，但混跡中北部，9月19日凌晨，他和連千毅的員工喝酒，當凌晨2點多，1名李姓男子涉嫌開車衝撞連千毅在高雄市鼓山區的直播據點後，凌晨5點多，他便搭乘BMW轎車，到高雄市前鎮區鄭姓男子的寵物店，涉嫌開4槍逃逸。

張姓男子昨天到高雄市鼓山分局投案，自稱是開槍的槍手，警方交由「0919」專案小組追查，但高雄地檢署檢察官認為事關重大，立即接手偵查。

初步了解，張姓男子稱他獨自1人去開槍，但警方9月19日在鼓山區裕誠路某大樓，查捕連千毅的潘姓員工等8人，得悉張姓男子搭潘的車到寵物店，車上還有潘、賴2男子，而且還另有其他車輛同行，與他的供詞不符，檢警將深入追查幕後主使者。

檢警偵辦直播滋擾案，逮捕涉案人。記者林保光／翻攝
檢警偵辦直播滋擾案，逮捕涉案人。記者林保光／翻攝
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