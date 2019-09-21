高雄直播之亂 投案者稱獨自開槍疑與事實不符

2019-09-21 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



網路直播主連千毅直播糾紛引發街頭暴力、開槍事件，張姓男子昨天投案後自稱開槍，他漏夜接受檢警調查後，初步了解，疑未全盤拖出，僅稱是他1人去開的槍，但與事先檢警查證的內容不符，下午檢方將複訊他，查證槍枝來源及是否受人唆使開槍。

連千毅的直播糾紛引發的街頭暴力事件，自9月17日到今天，檢警共查緝67人到案，羈押7人，24歲的張姓男子今天下午由檢察官複訊後，再行強制處分。

據了解，張姓男子並非高雄人，戶籍在屏東，但混跡中北部，9月19日凌晨，他和連千毅的員工喝酒，當凌晨2點多，1名李姓男子涉嫌開車衝撞連千毅在高雄市鼓山區的直播據點後，凌晨5點多，他便搭乘BMW轎車，到高雄市前鎮區鄭姓男子的寵物店，涉嫌開4槍逃逸。

張姓男子昨天到高雄市鼓山分局投案，自稱是開槍的槍手，警方交由「0919」專案小組追查，但高雄地檢署檢察官認為事關重大，立即接手偵查。