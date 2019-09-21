連千毅直播風波後續！涉槍擊案6嫌聲押禁見獲准

2019-09-21 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市前鎮某寵物店主疑與知名直播主連千毅結怨，19日清晨遭不明人士連開5槍射擊，檢警深入追查偵辦，發現涉嫌槍擊事件的犯嫌藏匿鼓山區某民宅，持票搜索、拘提涉案8嫌，並當場扣獲改造手槍2把、子彈35發。經高雄地檢署檢察官訊問，認定8男涉嫌恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例，且有勾串、反覆實施之虞，向法院聲押其中6嫌，均裁定羈押禁見。

據悉，連千毅位在鼓山的倉庫據點先遭人開車狠撞鐵門，數小時後，前鎮某寵物店就被人開槍，高雄市警察局刑大、鼓山分局、前鎮分局、左營分局、南打中心隨即共組專案小組偵辦，同日晚間在檢察官指揮下，攻堅涉嫌槍擊事件犯嫌藏匿的民宅，拘提8名嫌犯，其中1嫌未成年。

業經檢察官訊問，認定潘姓、陳姓、鍾姓、黃姓、2名賴姓嫌犯涉嫌恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例，且有勾串證人、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准涉案余姓少年則移送高雄少年及家事法院，另名賴姓嫌犯經檢方考量涉案情節，諭知2萬元交保候傳。

但昨晚又有1名張姓男子主動向鼓山分局投案，自稱是開槍者，經檢察官訊問後，認定他涉嫌重大，諭知逮捕，尚待檢察官複訊。據悉，張男昨投案時未攜帶槍械，也否認與連千毅有關聯，目前案情有待檢警調查釐清。