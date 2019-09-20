高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今赴前鎮警分局慰勞員警偵破前鎮槍擊案。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 高雄市接連發生砸店、聚眾鬥毆及槍擊案，刑事局長黃明昭昨天南下開專案會議，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今天相繼前往高雄「關切」，高雄市長韓國瑜質疑內政部違反比例原則「進駐」，傷害高雄形象，高雄治安狀況引發關注。

警政署昨天針對高雄市案件發聲明，指民眾無法安居樂業，要求高雄市警察局相關主管「痛加檢討」，內容措辭強硬，今天未對高雄治安表示意見，強調署長至高雄是依慣例「慰問同仁」。

刑事局表示，對全國治安工作有規劃督導責任，因直播主糾紛，接連發生砸店及聚眾鬥毆，衍生槍擊暴力，已非單一治安事件，局長奉指示開專案會議，由刑事局及高雄市警察局組專案小組。

警政高層南下「坐鎮」，高雄治安受矚目。警方統計六都每10萬人口全般刑案發生率，今年1至8月，台北市999.78件最多，台南市892.3件居次，高雄市674.34件排第三，六都相較去年同期均下降，新北市減少67.43件降幅最高。

因應聚眾鬥毆型態轉變，常以網路快速串連，警政署去年5月下令列管重大輿情聚眾鬥毆案件，據統計，去年6月至今年8月，全國發生351件，件數前三名縣市依序為新北市120件、高雄市70件及台北市55件，非六都最多的則是屏東縣11件。

中央與地方就治安議題「過招」，讓刑事官警感到不安，認為統計數據是用來防處犯罪，不應成為各縣市較勁大賽，過度檢討刑案發生及破獲件數，恐逼著基層為美化數字吃案，造成大量犯罪黑數，無法凸顯實際狀況，反而對治安維護不利。