親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣奪下技職奧運世界第四，然後呢？

iPhone 11電信三雄開賣 這些機型熱銷

高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38聯合報 記者李奕昕╱即時報導

高雄市長韓國瑜今赴前鎮警分局慰勞員警偵破前鎮槍擊案。記者賴郁薇／攝影
高雄市長韓國瑜今赴前鎮警分局慰勞員警偵破前鎮槍擊案。記者賴郁薇／攝影
分享
高雄市接連發生砸店、聚眾鬥毆及槍擊案，刑事局長黃明昭昨天南下開專案會議，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽今天相繼前往高雄「關切」，高雄市長韓國瑜質疑內政部違反比例原則「進駐」，傷害高雄形象，高雄治安狀況引發關注。

警政署昨天針對高雄市案件發聲明，指民眾無法安居樂業，要求高雄市警察局相關主管「痛加檢討」，內容措辭強硬，今天未對高雄治安表示意見，強調署長至高雄是依慣例「慰問同仁」。

刑事局表示，對全國治安工作有規劃督導責任，因直播主糾紛，接連發生砸店及聚眾鬥毆，衍生槍擊暴力，已非單一治安事件，局長奉指示開專案會議，由刑事局及高雄市警察局組專案小組。

警政高層南下「坐鎮」，高雄治安受矚目。警方統計六都每10萬人口全般刑案發生率，今年1至8月，台北市999.78件最多，台南市892.3件居次，高雄市674.34件排第三，六都相較去年同期均下降，新北市減少67.43件降幅最高。

因應聚眾鬥毆型態轉變，常以網路快速串連，警政署去年5月下令列管重大輿情聚眾鬥毆案件，據統計，去年6月至今年8月，全國發生351件，件數前三名縣市依序為新北市120件、高雄市70件及台北市55件，非六都最多的則是屏東縣11件。

中央與地方就治安議題「過招」，讓刑事官警感到不安，認為統計數據是用來防處犯罪，不應成為各縣市較勁大賽，過度檢討刑案發生及破獲件數，恐逼著基層為美化數字吃案，造成大量犯罪黑數，無法凸顯實際狀況，反而對治安維護不利。

高雄市警察

相關新聞

挺韓陳清茂被查直播主 氣問中央：難道是白色恐怖？

2019-09-20 20:25

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

直播糾紛開槍 一男子今投案自稱開槍

2019-09-20 19:31

慰勉高雄警方 警政署長：幕後教唆者絕對也不能放過

2019-09-20 17:33

避免連千毅事件「北燒」 警加強守望敏感區域

2019-09-20 16:50

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

韓陣營點名治安倒數第一 台南警局：滿意度第一

2019-09-20 16:08

堅持選舉訴訟 丁守中：「邊投票邊開票」違法

2019-09-20 15:48

毒品快篩試劑到位 新北警緝毒再添利器

2019-09-20 15:32

選舉無效之訴今開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 15:27

連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21

直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50

檢警搜索連千毅倉庫查獲國際精品包 真假待鑑定

2019-09-20 11:31

開車衝撞連千毅倉庫 1男涉恐嚇遭聲押禁見獲准

2019-09-20 10:31

高雄治安風暴 惡意潑漆令轄區警「跳起來」

2019-09-20 10:10

高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了

2019-09-20 09:39

【即時短評】讓警察專心治安 韓國瑜該整頓高市警界了

2019-09-20 09:31

高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場

2019-09-20 04:28

連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制

2019-09-20 01:14

高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47

高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍

2019-09-19 22:15

高市寵物店遭砸店開槍 轄區派出所長降調處分

2019-09-19 20:54

招攬投資保證獲利翻倍 吸金4.8億富利宬遭搜索

2019-09-19 16:50

車禍揪出酒駕但無肇責 小黃司機躲過扣照罰單

2019-09-19 16:35

街頭亂鬥 全國8個月重大輿情列管176件

2019-09-19 16:33

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制

2019-09-20 01:14

直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

36年電扇天天吹都不壞 網友：現在家電不能比

2019-09-20 10:00

高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場

2019-09-20 04:28

搭手扶梯站左側滑手機被阿伯瞪 他回嘴「不會走樓梯喔」引論戰

2019-09-20 13:10

狼父連4歲女兒都不放過 10年性侵逾千次

2019-09-20 14:34

老闆霸氣「脫單給2萬還放2周有薪假」 網友超羨慕

2019-09-20 12:09

選舉無效之訴今開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 15:27

臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」

2019-09-20 17:54

遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役

2019-09-20 11:58

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」

2019-09-20 12:54

高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47

台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19

少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪

2019-09-20 10:36

連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

幼稚園女兒嫌土水師傅衣服髒 母機會教育獲讚賞

2019-09-20 16:08

高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了

2019-09-20 09:39

罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化

2019-09-20 11:54

診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」

2019-09-20 11:02

影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷

2019-09-20 11:09

男大生慾火高漲偷約少女嘿咻 Line都是鹹濕對話

2019-09-20 15:24

女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回

2019-09-20 15:24

開車衝撞連千毅倉庫 1男涉恐嚇遭聲押禁見獲准

2019-09-20 10:31

影／還好人不在 宜蘭凌晨一處鐵皮屋被燒毀

2019-09-20 09:32

檢警搜索連千毅倉庫查獲國際精品包 真假待鑑定

2019-09-20 11:31

堅持選舉訴訟 丁守中：「邊投票邊開票」違法

2019-09-20 15:48

挺韓陳清茂被查直播主 氣問中央：難道是白色恐怖？

2019-09-20 20:25

高雄治安風暴 惡意潑漆令轄區警「跳起來」

2019-09-20 10:10

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

索73萬護航 前檢座判10年定讞

2019-09-19 23:48

東大門夜市燒烤攤被裸男砸 店家怒：冰櫃食材全毀了！

2019-09-19 23:34

影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚

2019-09-20 15:31

韓陣營點名治安倒數第一 台南警局：滿意度第一

2019-09-20 16:08

立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴

2019-09-20 09:07

高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38

中市警六分局針對百貨公司週年慶 執行交通疏導

2019-09-20 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top