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台東南田海邊漂來海洛因磚 搜索找到32包、上萬公克

2019-09-20 18:49聯合報 記者潘欣中╱即時報導

有遊客今天中午在台東縣達仁鄉南田海邊撿奇石時，在石灘上發現散落不明的白色包裝物，...
有遊客今天中午在台東縣達仁鄉南田海邊撿奇石時，在石灘上發現散落不明的白色包裝物，海上也發現漂浮的磚型物，員警獲報抵達封鎖現場，由大武警察分局員警與台東刑事警察大隊及海巡署隊員展開地毯式搜查。記者潘欣中／翻攝
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台東縣達仁鄉南田海邊今天有遊客在撿奇石時，在石灘上發現散落不明的白色包裝物和「雙獅牌海洛英磚」字樣，海上也發現漂浮的磚型物，員警獲報抵達封鎖現場，由大武警察分局員警與台東刑事警察大隊及海巡署隊員展開地毯式搜查；台東警方剛剛發布新聞表示，經初步鑑驗不明包裝物疑似海洛英毒品，目前查獲疑似毒品32包，總重1萬2820公克，正針對毒品來源積極擴大偵辦中。
有遊客今天中午在台東縣達仁鄉南田海邊撿奇石時，在石灘上發現散落不明的白色包裝物。...
有遊客今天中午在台東縣達仁鄉南田海邊撿奇石時，在石灘上發現散落不明的白色包裝物。記者潘欣中／翻攝
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毒品台東警察

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