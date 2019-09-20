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慰勉高雄警方 警政署長：幕後教唆者絕對也不能放過

2019-09-20 17:33聯合報 記者林保光╱即時報導

警政署長陳家欽今天南下高雄，慰勉員警破獲直播滋擾事件，強調絕對不放過幕後唆使者。...
警政署長陳家欽今天南下高雄，慰勉員警破獲直播滋擾事件，強調絕對不放過幕後唆使者。記者林保光／攝影
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高雄市直播主糾紛引發街頭暴力事件，警政署長陳家欽今天下午到高雄市警局，慰勉查緝滋事者有功人員。他強調，雖然一部分嫌犯已經到案，但是還有一些躲在幕後的教唆者，將要求專案小組「一個一個抓，絕對也不能放過」。

今天下午陳家欽先到高雄慰勉員警，內政部長徐國勇也安排今晚到高雄市警局，慰勉辛勞的員警們。

陳家欽今天下午由高雄市警局長李永癸陪同，他一進高雄市警局大門，面對媒體聚集攔訪連日高雄治安問題，臉色一沈，表示黑道幫派分子公然在道路上毆鬥、開槍，挑釁公權力，是民眾無法容忍的，也下政府必須掃蕩的。他說，為了安定民心，第一時間他請刑事局長率員到高雄市支援，完全基於治安專業上的考量所採取的做法。

陳家欽讚賞員警在能迅速將相關涉案人逮捕歸案，今天才先來高雄，慰勉高雄市警局和刑事局員警的辛苦付出。

媒體提問，高雄市長韓國瑜認為中央把治安政治化，詢問陳家欽看法。陳家欽以他從警40年經驗，表示相信他在治安專業的能力，以及形象上有一定的評價，各縣市發生重大刑案，他有責任督導，不能第一個趕到，一定找刑事局長督導，破案時也會去頒發獎金，部長也關心治安，也會鼓勵員警。他舉嘉義圍捕殺警嫌犯為例，「我跟部長不是去慰問嗎？」。他表示，「這個都是一樣的做法、一樣的作風，不是只針對高雄市」。

警政署長陳家欽今天南下高雄，慰勉員警破獲直播滋擾事件，強調絕對不放過幕後唆使者。...
警政署長陳家欽今天南下高雄，慰勉員警破獲直播滋擾事件，強調絕對不放過幕後唆使者。記者林保光／攝影
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高雄市陳家欽韓國瑜直播主

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