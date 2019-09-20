毒品快篩試劑到位 新北警緝毒再添利器

2019-09-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局今年採購卡西酮類毒品呈色快篩試劑提供第一線外勤單位使用，是第一線員警辨別毒品利器。圖／警方提供 分享 facebook 為強化員警緝毒辨識效能，新北市警局今年持續採購毒品快篩試劑提供第一線外勤單位使用，因應毒咖啡包查獲數量與日俱增，今年配發5000組卡西酮類毒品呈色快篩試劑，讓員警能快速準確判定毒品。

新北市警局毒品查緝溯源中心指出，卡西酮類毒品自從民國98年首度被檢驗出後，10年來陸續又發現40多種合成物質，毒販為規避查緝，逐漸演變成利用咖啡包偽裝方式來使用及販賣，一度讓警方查緝不易。

而國內除了有曾在美國造成騷動，又稱「浴鹽」的「甲基卡西酮」外，目前常見的當屬「4-甲基甲基卡西酮」（喵喵）、「氯乙基卡西酮」等新興毒品，已被政府公告為第三級毒品，無故施用及持有遭查獲可處1萬元至5萬元罰鍰並接受毒品危害講習，若持有超過20公克更會直接觸法，面臨刑責。

新北毒品查緝溯源中心統計，新北警方在今年1至8月查獲施用卡西酮類毒品案件共計696件783人，較去年同期上升約7%，查扣毒品121.8公斤，大幅增加將近34%，尤其今年8月第2波安居緝毒專案期間，警方更一舉破獲4座毒品咖啡包分裝廠，起出各類毒品咖啡包共42.4公斤，即時阻斷毒品流入市面。

警方指出，由於過去所使用卡西酮類毒品初篩試劑反應較為靈敏，需再送請專業鑑定機構進行才能得到確認結果，今年新北市針對卡西酮類改採用呈色快篩試劑，做為第一線緝毒人員辨識、勘稱查緝新式毒品的最新利器。