連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



網紅直播主連千毅號稱什麼都拍賣，曾連直升機也直播拍賣，引來媒體訪問。圖／取自連千毅臉書 分享 facebook 高雄連日直播主的糾紛引發「治安風暴」，當事人之一的網紅直播主連千毅，其實與高雄淵源不深。不過，卻因他個人風格打扮與辛辣口吻，在直播界名氣愈來愈高，曾號稱最高有400萬人觀看，近年來高設立直播據點，也都禮貌拜會各派角頭，風評優劣參半。

連千毅出身苗栗，20歲出頭加入竹聯幫，靠著交際手腕，帶領一批手下，幾年後便自立天龍堂堂主，也與其他幫派大老多有接觸，讓許多大哥級人物青睞。但他2011年間涉暴力討債被捕，出獄後，見網路商機無窮，便趁自己以往在台北、高雄獲許多大哥疼惜，便在北、高等處設直播據點，也改投天道盟太陽會，成為高雄分會會員。

據道上人士說，其實連千毅到高雄設點前，也都禮貌性來拜會，講的是如何賺錢的事，事後也常打電話噓寒問暖，還算禮貌周到，只是大家都知道他在直播上常酸人家，動不動就說些「江湖話」，難免讓被酸的人不高興。

因為連千毅的直播作風，還曾在直播中「請」倒酸他的人吃漢堡，還在直播上嗆「三蘆地區角頭都是吃屎的」，引起黑幫隔天持棍棒到連千毅的據點滋事。就連與鄭姓寵物店直播主在網路互相嗆聲當中，還把話鋒朝向藝人吳宗憲，「虧」吳宗憲直播人數沒他多，還限時要吳宗憲親自南下上直播台向他道歉，許多幫派大老還一再勸他都自己人，算了吧。