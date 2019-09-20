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直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50聯合報 記者林保光╱即時報導

網紅連千毅等直播主糾紛引發開槍事故，高雄市警方昨天逮捕8名連千毅的員工及粉絲、搜出2把疑涉案手槍，查出這8名男子當中，也有2人是與連合作的直播主，並在其中潘姓男子的車上，查獲天道盟太陽會高雄、苗栗分會徽章。至於連千毅是否涉及教唆，警方表示暫無直接證據，仍待深入調查。

由於連千毅與鄭姓男子的寵物店，疑因網路直播「流言蜚語」，引發連串相互尋釁，9月19日凌晨5點多，在高雄市前鎮區二聖一路的寵物店遭開4槍，高雄市警前鎮分局等單位，不僅昨晚在高雄市鼓山區裕誠路，逮捕連千毅的8名員工及粉絲，今天上午，高雄地檢署檢察官羅水郎也率鼓山警分局、保二總隊員警，赴連千毅在高雄市鼓山區鼓山二路遭衝撞鐵門的倉庫，查緝可疑物品。

據了解，昨晚在鼓山區裕誠路落網的潘姓（27歲）、賴姓（25歲）、賴姓（23歲）、賴姓（21歲）、鍾姓（25歲）、黃姓（20歲）及余姓少年等8人，在9月19日曾赴二聖路寵物店涉嫌開槍滋擾，但他們都不說明是否受人教唆。

這8人落腳的大樓房子，是23歲的賴姓男子於5月承租，其中潘姓、黃姓2男子也是直播主。當19日凌晨連千毅在鼓山二路直播據點遭開車撞毀鐵門，潘、黃等人便涉嫌召集其他人赴寵物店，25歲的賴姓男子疑涉嫌開槍，在落網後被警方搜出槍枝後，自稱手槍是他的，但警方正釐清中。

警方另在潘姓直播主的車上，搜出多枚天道盟太陽會的徽章，更讓全案朝向黑道介入調查。但警方尚無證據證實。

今天上午，雄檢檢察官羅水郎指揮鼓山警分局、保二員警，赴鼓山二路連千毅的直播點倉庫搜索，但倉庫及宿舍都沒人，後來會同里長開門搜索，在倉庫內發現許多名牌包、行李箱等物品，據了解，這些東西疑是連千毅在直播中送給粉絲的禮品，至於是否為仿冒品，還待警方找廠商鑑定。

高雄警方昨晚搜查連千毅員工及粉絲落腳處，查獲天道盟太陽會徽章及槍枝。記者林保光／...
高雄警方昨晚搜查連千毅員工及粉絲落腳處，查獲天道盟太陽會徽章及槍枝。記者林保光／攝影
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高雄警方昨晚搜查連千毅員工及粉絲落腳處，查獲天道盟太陽會徽章及槍枝。記者林保光／...
高雄警方昨晚搜查連千毅員工及粉絲落腳處，查獲天道盟太陽會徽章及槍枝。記者林保光／攝影
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直播主高雄市寵物檢察官網路直播黑道網紅

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