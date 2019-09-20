高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了

2019-09-20 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 藍凱誠 ╱即時報導



高雄市近來治安亮紅燈，不但暴力事件頻傳，槍聲也像鞭炮一樣亂響。其實高雄的槍擊案多年前就聞名全台，知名歌手羅大佑35年前所唱「超級市民」歌詞「槍聲響徹了六合路，誰把手槍丟進了澄清湖」，早已見證。

高雄歷年來的知名槍擊案，首推1983年4月2日藝人高凌風遭人開槍打中右大腿案，他當時在國內外紅透半邊天，連警政署都為之震動。1984年5月爆發OK大廈警匪槍戰，兩名刑警殉職，兩名義刑重傷，再度震驚社會。

但將高雄槍擊案推上頂峰的是1984年7月23日，有「瘋狂殺手」之稱的槍擊要犯李慧昌向市警局新興分局連開5槍挑釁，震撼全台。當時全國警察單位通令緝捕，他逃亡近2個月後，最終在新北市中和藏匿處遭警方圍捕時，自戕結束這場風波。羅大佑同年10月就唱出「超級市民」這首歌。

高雄市近年來的槍擊案也相當「精采」，2017年4月12日凌晨，謝姓男子駕駛賓士車載陳姓女子，在高雄長庚醫院附近，遭人持長、短槍追逐掃射至少10多槍。槍手一路追殺到仁武警分局鳥松分駐所前，見被害人跑進分駐所求救才罷手離去，謝中彈送醫急救後保住性命。

今年6月間，一位曾叱吒風雲的大哥安身在鳥松區某ＫＴＶ安穩度日，但與鄰近區域的新生代角頭勢力發生磨擦，對方涉嫌持AR15突擊步槍前來掃射。道上兄弟有人替這位大哥抱不平，也感到不勝唏噓。巧合的是，上述兩件持槍掃射案，都發生在仁武分局轄區內。

本月初凌晨，距離民權路派出所不遠一家知名酒店前，傳出幾聲猶如鞭炮的聲響。轄區警方說，現場沒有找到彈殼，也沒有彈孔。但現場沒有鞭炮碎屑，也無鞭炮炸過痕跡。據辦案經驗豐富的員警說，應該是坐在車裡開槍，所以彈殼掉在車上。若對空鳴槍就無彈孔，就算有「小」彈孔，也很容易找不到。

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