親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了

2019-09-20 09:39聯合報 記者藍凱誠╱即時報導

高雄市近來治安亮紅燈，不但暴力事件頻傳，槍聲也像鞭炮一樣亂響。其實高雄的槍擊案多年前就聞名全台，知名歌手羅大佑35年前所唱「超級市民」歌詞「槍聲響徹了六合路，誰把手槍丟進了澄清湖」，早已見證。

高雄歷年來的知名槍擊案，首推1983年4月2日藝人高凌風遭人開槍打中右大腿案，他當時在國內外紅透半邊天，連警政署都為之震動。1984年5月爆發OK大廈警匪槍戰，兩名刑警殉職，兩名義刑重傷，再度震驚社會。

但將高雄槍擊案推上頂峰的是1984年7月23日，有「瘋狂殺手」之稱的槍擊要犯李慧昌向市警局新興分局連開5槍挑釁，震撼全台。當時全國警察單位通令緝捕，他逃亡近2個月後，最終在新北市中和藏匿處遭警方圍捕時，自戕結束這場風波。羅大佑同年10月就唱出「超級市民」這首歌。

高雄市近年來的槍擊案也相當「精采」，2017年4月12日凌晨，謝姓男子駕駛賓士車載陳姓女子，在高雄長庚醫院附近，遭人持長、短槍追逐掃射至少10多槍。槍手一路追殺到仁武警分局鳥松分駐所前，見被害人跑進分駐所求救才罷手離去，謝中彈送醫急救後保住性命。

今年6月間，一位曾叱吒風雲的大哥安身在鳥松區某ＫＴＶ安穩度日，但與鄰近區域的新生代角頭勢力發生磨擦，對方涉嫌持AR15突擊步槍前來掃射。道上兄弟有人替這位大哥抱不平，也感到不勝唏噓。巧合的是，上述兩件持槍掃射案，都發生在仁武分局轄區內。

本月初凌晨，距離民權路派出所不遠一家知名酒店前，傳出幾聲猶如鞭炮的聲響。轄區警方說，現場沒有找到彈殼，也沒有彈孔。但現場沒有鞭炮碎屑，也無鞭炮炸過痕跡。據辦案經驗豐富的員警說，應該是坐在車裡開槍，所以彈殼掉在車上。若對空鳴槍就無彈孔，就算有「小」彈孔，也很容易找不到。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

知名歌手羅大佑。本報資料照片
知名歌手羅大佑。本報資料照片
分享

槍擊高雄市警察

相關新聞

【即時短評】讓警察專心治安 韓國瑜該整頓高市警界了

2019-09-20 09:31

高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場

2019-09-20 04:28

連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制

2019-09-20 01:14

高雄治安風暴 惡意潑漆令轄區警「跳起來」

2019-09-20 10:10

高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47

高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍

2019-09-19 22:15

高市寵物店遭砸店開槍 轄區派出所長降調處分

2019-09-19 20:54

招攬投資保證獲利翻倍 吸金4.8億富利宬遭搜索

2019-09-19 16:50

車禍揪出酒駕但無肇責 小黃司機躲過扣照罰單

2019-09-19 16:35

街頭亂鬥 全國8個月重大輿情列管176件

2019-09-19 16:33

工廠被搬空警在場老闆控警視而不見 警稱無人報案阻止

2019-09-19 16:13

【即時短評】直播主街頭大亂鬥 警察灰頭土臉

2019-09-19 15:44

影╱直播糾紛引高雄連串治安疑問 內政部次長：需要整頓

2019-09-19 15:43

影╱姊遭射箭教練性侵分屍 妹追罵「人渣」

2019-09-19 15:10

女毒蟲自稱「蔣中正」 要特赦眾人還嗆警解銬

2019-09-19 15:05

影／不爽酒醉男亂入包廂 新北KTV爆發大亂鬥

2019-09-19 12:57

2天前才被砸店 高雄寵物店清晨又被開槍

2019-09-19 12:37

疑兩名網紅直播主糾紛連日滋擾 高市警逮25人

2019-09-19 12:19

檢察長到金山分局傳授查賄 正視假訊息別成輿論漩渦

2019-09-19 12:13

影／夾帶古柯鹼闖關入境台灣 航警及海關首度查獲

2019-09-19 11:45

高雄街頭事件頻傳 刑事局長黃明昭南下坐鎮

2019-09-19 11:42

男子遭攔檢假借拿證件踩油門逃逸 國道2員警擦撞送醫

2019-09-19 11:20

直播主糾紛混戰擴大 刑事局長受命率隊南下壓制

2019-09-19 11:17

高雄街頭暴力頻傳 警政署長令刑事局長南下坐鎮

2019-09-19 10:57

影／越南移工駕車擦撞安全島 警抓一名逃逸移工

2019-09-19 10:52

連千毅高雄倉庫前幾天才被砸 凌晨又遭車衝撞

2019-09-19 09:20

調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億

2019-09-19 06:53

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

「被煞到了」越南新垣結衣遭遣返 連男警都不捨

2019-09-19 19:37

大嫂生兒子！親戚逼「姑姑買鞋」 她怒嗆陋習反被網勸

2019-09-19 19:40

確定入獄！檢察官收賄護航溫泉汙泥廠 判關10年定讞

2019-09-19 12:47

重穿8年前制服 辣媽護理師好身材讓網友眼睛一亮

2019-09-19 21:30

貨輪基隆外海遇險下沉 2人獲救11人仍生死未卜

2019-09-19 10:38

【即時短評】直播主街頭大亂鬥 警察灰頭土臉

2019-09-19 15:44

連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制

2019-09-20 01:14

高雄街頭事件頻傳 刑事局長黃明昭南下坐鎮

2019-09-19 11:42

他發現起火叫母親和兒子逃生 自己躲浴室不幸身亡

2019-09-19 10:27

國軍士兵約砲國中少女 「ㄐㄐ小小的」對話成鐵證

2019-09-19 18:05

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

2019-09-19 15:56

高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場

2019-09-20 04:28

2男摩鐵性侵學妹 還拿牙刷刷下體滅證

2019-09-19 18:38

影╱女騎士遭大貨車輾斷身驅 麻豆警：建議恢復機車專用道

2019-09-19 18:12

罕見！失聯女移工被老闆娘賞識 當起民宿「女老闆」

2019-09-19 10:41

高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍

2019-09-19 22:15

影／夾帶古柯鹼闖關入境台灣 航警及海關首度查獲

2019-09-19 11:45

直播主糾紛混戰擴大 刑事局長受命率隊南下壓制

2019-09-19 11:17

小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬

2019-09-20 07:32

「補助大港開唱我驕傲」 高市前文化局長怒告邱于軒

2019-09-19 11:27

狠男為離婚徒手勒死空姐妻 殺人罪判15年

2019-09-19 11:14

高雄街頭暴力頻傳 警政署長令刑事局長南下坐鎮

2019-09-19 10:57

民進黨市議員高敏慧涉貪羈押禁見 抗告遭駁回

2019-09-19 11:21

網友藉車禍酸路霸：撞到四個輪子飛到對面民宅被排好

2019-09-19 12:12

質疑大港開唱遭尹立提告 邱于軒：他不習慣面對認真的議員

2019-09-19 12:02

高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47

影╱直播糾紛引高雄連串治安疑問 內政部次長：需要整頓

2019-09-19 15:43

高市寵物店遭砸店開槍 轄區派出所長降調處分

2019-09-19 20:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top