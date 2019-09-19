高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍

2019-09-19 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄前鎮朝區某寵物店前天遭惡煞持棍砸店，今清晨又遭人開槍射擊，今晚9點多時，涉案的潘男與疑涉案的7名友人被逮，帶回前鎮警分局，目前由警方訊問釐清案情當中。

這間位於二聖一路上的寵物店前天晚間才傳出有砸店，警方不敢大意，派遣員警深夜守候站崗，但於今天清晨5點左右，店外員警接獲通報他處另有案件，趕去支援，不久後，就有車輛到達寵物店門外，朝店大門玻璃連射5槍。

寵物店被開槍及高雄市這3天屢傳街頭暴力事件，驚動中央，刑事局長黃明昭、內政部政務次長陳宗彥先後南下關切。高雄市長韓國瑜下午接受媒體採訪時也說重話「對前鎮警分局長提出最嚴厲警告」。

當潘男與同夥犯下案件後，警方組成的專案小組過濾700多支監視器及跟監查訪犯嫌一行人動向，得知潘姓主嫌住在鼓山區裕誠路上某民宅，並於高雄後火車站發現潘男所開的賓士車。

攻堅員警與今晚7點多時，進入該處民宅攻堅時，聽聞屋內發出聲響，疑似有人打開窗戶，警方不敢大意，通知在屋外埋伏的員警注意，果然見到從屋內往外丟出2把手槍，隨即進入屋內逮捕8名男子，並於屋內起獲球棍等。