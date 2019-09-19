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影╱韓國瑜才說再犯撤換分局長 高雄寵物店開槍嫌犯落網

2019-09-19 20:49聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄前鎮區二聖一路上某寵物店前天晚上才傳遭惡煞持棍砸店，今天清晨時分又傳有1輛轎車開到寵物店門口前，對店內連開5槍，由於高雄近日接連發生治安事件，高雄市韓國瑜今下最後通牒，強調再發生這種暴力犯罪事情，一定撤換分局長。晚間傳出對寵物店開槍的嫌犯剛剛在在鼓山裕誠路落網，目前正由警方帶回偵訊中。

高雄前鎮區二聖一路上某寵物店前天晚上才傳遭惡煞持棍砸店，沒想到今天清晨時分，又傳有1輛轎車開到寵物店門口前，對店內連開5槍，造成店家大門玻璃碎裂，就連停在店外的車輛也遭波及，今早警方表示已鎖定對象。

不過因高雄市連續兩天發生街頭暴力衝突事件，包括知名直播主連千毅的高雄直播場被包圍、衝撞，還有寵物店被開槍，內政部長徐國勇、警政署都說重話，刑事局長和政務次長也都到高雄坐鎮？

高雄市長韓國瑜今天表示，高雄市對於暴力事件、酒後駕車、毒品「零容忍」；槍擊案發生在前鎮分局轄區，已對前鎮警分局長提出最嚴厲的警告，再發生這種暴力犯罪事情，一定撤換分局長，如果再不行，警察局長李永揆本人就要負責。

前鎮分局長林新晃稍早回應，維護治安是警察工作，將全力破案，給社會交代。剛剛就傳出，今早5點時在前鎮二聖一路上於車內對寵物店連開5槍犯嫌於剛剛在鼓山裕誠路落網，目前正由警方帶回偵訊中。

【中央社╱高雄19日電】

高雄市前鎮區一家寵物店今天清晨遭開槍，警方傍晚循線在裕誠路逮捕8人，起出兩把疑似作案槍枝。

前鎮區二聖一路這家寵物店是一心路派出所轄區，店家17日深夜遭人闖進砸店，今天清晨又被開槍，市長韓國瑜下午接受媒體聯訪撂重話，「再發生就撤換分局長」；轄區一心路派出所所長吳國志為此被降調林園警分局警務員，遺缺由前鎮街派出所所長李邦豪接任，明天生效。

前鎮警分局長林新晃親自督陣查緝，傍晚在裕誠路逮捕8人，起出兩把疑似作案手槍，稍晚將帶回偵辦，釐清案情。

這家寵物店17日深夜遭約10名男子闖入，其中一人持鐵棍砸玻璃，管姓店主夫妻及李姓友人見狀上前制止，雙方衝突拉扯間造成李男左肩挫傷。警方事後逮捕陳姓男子等7人送辦，陳男等嫌供稱，砸店是因直播購物糾紛。

不料，這家寵物店今天清晨又被開槍示警，警方調查，犯嫌共擊發4槍後開車逃逸，於店家玻璃留下3個彈痕，另1發則擊中路旁自小客車。

高雄前鎮區某寵物店前天晚上遭惡煞持棍砸店，今天清晨時分又傳有1輛轎車對店內連開5...
高雄前鎮區某寵物店前天晚上遭惡煞持棍砸店，今天清晨時分又傳有1輛轎車對店內連開5槍，高雄市長韓國瑜今下最後通牒，強調再發生這種暴力犯罪事情，一定撤換分局長。晚間傳出開槍嫌犯剛剛落網。記者邱奕能／翻攝
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寵物高雄市韓國瑜槍擊

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