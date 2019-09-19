陳水扁的國策顧問「文批」蔡英文是造謠？ 法官：不罰

2019-09-19 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



前總統陳水扁執政時的總統府國策顧問朱武獻，以「蔡英文，你的課本教學生少量吸毒再轟趴」為題投書媒體，被警方認為散布謠言，依社會秩序維護法移送法辦，台北地院新店簡易庭審理認為，朱投書內容有所本，不符違法要件，裁定不罰。

新北市警新店分局移送書指出，朱武獻今年6月22日中午在「168」周報刊登上述文章，散布謠言，影響公共安寧；朱否認，表示文章是年6月21日晚上在新北市深坑區住所撰寫，並提供周報，否認違法。

法官調查，文章大標題和內容不是由朱武獻下標，朱未接受周報採訪；周報發行人翁立民證稱，原稿作者署名是朱武獻，他有進行修改及加增標題，周報印刷發行前不必再經作者審閱，他負完全責任，「這是百年來媒體的通例」。

裁定說，文章內容稱，社團法人台灣同志諮詢熱線協會…提供包括同志人權、同志家庭、同志教育、愛滋病防治等電話諮詢服務與國際交流工作…已悄悄變質，近年來網站的講座主題驚世駭俗，多P、雜交、性虐待、約砲、開放式關係等違背善良人倫的扭曲方向。

文章另指，高中課本所推薦台灣同志諮詢熱線協會也同時經營「爽歪歪SongYY」網站…為熱線男同志性愉悅性教育網站…稱二、三級毒品為「娛樂性藥物」、「派對藥物」（party drug）…並宣導只要善盡該注意之地方就可以幫助嗑藥者降低風險、保護自己安全。

投書的文章說，雖然該協會為迴避法律責任，宣稱並沒有鼓勵嗑藥，但網站內容根本沒有阻止年輕人使用毒品，等等。