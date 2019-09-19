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【即時短評】直播主街頭大亂鬥 警察灰頭土臉

2019-09-19 15:44聯合報 記者陳金松╱即時報導

高雄直播主連千毅疑因糾紛，三天內接連引發4起街頭鬥毆、槍擊事件，警政署長陳家欽罕見動怒斥責高雄市警方，並指派刑事局長黃明昭南下壓制；街頭聚眾鬥毆是行政院長蘇貞昌公開宣示的重要治安指標，各地警察均有事前約制、事中快打、事後強制的執法模式，如今連千毅事件擴大，中央插手，高雄警方被質疑束手無策，灰頭土臉。

高雄市的治安一直受到外界高度檢視，警政署長陳家欽出身高雄，現任局長李永癸也是在改朝換代前由他手中派任，如何維持南部治安穩定，兩人均責無旁貸。

但連千毅事件連吵三天，警方雖然每起衝突後都有處置，卻壓不住雙方氣燄，甚至當著警察面前照打不誤，「警察無能」的形象再次植入人心。

諷刺的是，街頭聚眾鬥毆雖是蘇貞昌公開宣示的重點治工作，刑事局卻沒有列管各地發生的案件，相關數字只靠警政署靠每日負面輿情才做管制，不僅無法掌握各地真實情況，也無法對跨縣市串連的鬥毆做有效防制。

黃明昭受命南下召開專案會議，難看的是高雄市警察局長李永癸，畢竟一個地方警察局壓不住的直播主大亂鬥，民眾如何接受；但治安良窳牽涉錯綜複雜，從人事到專業，中央和地方都有無法推卸的責任，當警察已無法再靠專業取勝，灰頭土臉的，又豈只是李永癸一個人。

街頭鬥毆一再宣示要強勢執法壓制，高雄直播主聚眾鬥毆事件，讓警察灰頭土臉。圖／資料...
街頭鬥毆一再宣示要強勢執法壓制，高雄直播主聚眾鬥毆事件，讓警察灰頭土臉。圖／資料照片，警政署提供
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警察直播主高雄市

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