【即時短評】直播主街頭大亂鬥 警察灰頭土臉

2019-09-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



高雄直播主連千毅疑因糾紛，三天內接連引發4起街頭鬥毆、槍擊事件，警政署長陳家欽罕見動怒斥責高雄市警方，並指派刑事局長黃明昭南下壓制；街頭聚眾鬥毆是行政院長蘇貞昌公開宣示的重要治安指標，各地警察均有事前約制、事中快打、事後強制的執法模式，如今連千毅事件擴大，中央插手，高雄警方被質疑束手無策，灰頭土臉。

高雄市的治安一直受到外界高度檢視，警政署長陳家欽出身高雄，現任局長李永癸也是在改朝換代前由他手中派任，如何維持南部治安穩定，兩人均責無旁貸。

但連千毅事件連吵三天，警方雖然每起衝突後都有處置，卻壓不住雙方氣燄，甚至當著警察面前照打不誤，「警察無能」的形象再次植入人心。

諷刺的是，街頭聚眾鬥毆雖是蘇貞昌公開宣示的重點治工作，刑事局卻沒有列管各地發生的案件，相關數字只靠警政署靠每日負面輿情才做管制，不僅無法掌握各地真實情況，也無法對跨縣市串連的鬥毆做有效防制。