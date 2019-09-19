影╱姊遭射箭教練性侵分屍 妹追罵「人渣」

2019-09-19 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再將屍體肢解13塊、裝7袋棄屍荒野，並割下乳頭試圖做標本；台北地院依強制性交故意殺人、毀棄屍體等罪判陳死刑、褫奪公權終身。高等法院今行準備程序，死者胞妹一看到陳，氣得大罵「人渣」，但隨即遭法警隔開。

陳委請曾替鄭捷、王景玉、龔重安等殺人犯辯護的律師黃致豪辯護。黃在士林地院審理「小燈泡」命案時，聲請台大助理教授趙儀珊為凶手王景玉鑑定人格發展特質、矯治可能、再犯風險，後來趙儀珊向士院表明和黃為師生關係，士院認為黃未揭露這資訊，裁定更換鑑定人。已婚的黃致豪今年年初爆出對單身女約炮風波，但黃否認；黃是台北律師公會會員還身兼理事，北律稱「非常重視此事，會立刻組專案小組調查」。

陳伯謙案發後在看守所和友人會客時，曾說「我很想說呴，幫我就是保存簡報，但是我想想好像也不用，我出去再來查那個什麼舊的報紙，然後再來收集起來，看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」。

北院判決指出，去年5月，陳伯謙在華山藝文特區自築「野居草堂」教弓道技藝，高女報名當學員；5月31日下午，高女在草堂與陳飲酒聊天，高女酒後在軟墊昏睡；6月1日凌晨，陳性侵高女並將她勒斃。

陳伯謙殺人後，將屍體連衣服肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，從6月4日清晨起，騎機車翻山越嶺，分多次將屍袋載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，因此先用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

陳伯謙主張全案是自首減刑，不過，調查此案的北市警中正一分局證稱，警方從高女家屬通報失蹤後就已鎖定陳涉案，不算自首。另外，陳伯謙辯稱案發時飲酒過量，精神耗弱得減刑，但彰化基督教醫院證明，陳沒因酒精影響心智，接受訊問時意識清楚，犯罪時有辨識與控制能力。