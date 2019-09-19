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疑兩名網紅直播主糾紛連日滋擾 高市警逮25人

2019-09-19 12:19中央社 高雄19日電

號稱「亞洲直播天王」的連千毅，前幾天高雄鼓山區的倉庫，才被十多名男子砸門、毀壞監...
號稱「亞洲直播天王」的連千毅，前幾天高雄鼓山區的倉庫，才被十多名男子砸門、毀壞監視器，今凌晨同一間倉庫，又聚集數輛汽車，不斷在外大喊「連千毅出來」，甚至有一台白色轎車衝撞鐵門。 圖／民眾提供
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高市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍，警方今天指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起，已陸續逮25人偵辦釐清案情，並持續追緝在逃犯嫌。

網紅直播主連千毅鼓山區鐵皮屋倉庫17日凌晨剛被砸毀大門監視器及電鈴，附近也發生車輛被大批人馬包抄砸毀案件，今天凌晨2時左右，約10輛自小客車又聚集連千毅鼓山區鐵皮倉庫前、叫囂「連千毅出來」並不停鳴按喇叭。

警方趕到制止，李姓男子駕駛一輛白色轎車當場加速迴轉衝撞倉庫鐵捲門後，現場聚集群眾氣焰囂張，不顧員警勸阻，持續叫囂，直到一名員警拔槍對空鳴槍，滋事群眾才一轟而散，駕車離去，警方隨後將李男上銬帶回偵辦。

另外，高市前鎮區二聖一路一家寵物店，17日深夜遭約10名男子闖入，其中一人持鐵棍砸毀店內玻璃，管姓店主夫妻及李姓友人見狀上前制止，雙方衝突拉扯間造成李男左肩挫傷，經送醫無大礙。警方事後逮捕陳姓男子等7人送辦，陳男等嫌供稱，砸店是因直播購物糾紛。

不料，這家寵物店今天清晨5點20分左右又被開槍示警，警方調查，犯嫌共擊發4槍後開車逃逸，於店家玻璃留下3個彈痕，另1發則擊中路旁自小客後車廂蓋。有目擊者指出，歹徒開槍後駕乘黑色自小客車逃逸，全案警調查中。

高市局刑警大隊表示，連日來在市區發生寵物店被砸店開槍、街頭聚眾鬥毆案件，初步了解是兩名網路直播主間的糾紛引起，市刑大與相關分局已成立專案小組偵辦，已先後傳喚、查緝25人到案，並已掌握特定涉案在逃對象追緝中。

市警局指出，這起疑似網路主播引起的街頭滋擾案17至19日共出動相關警力435人次。警方將持續強勢打擊街頭暴力，提供市民平靜安寧的治安環境。

直播主

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