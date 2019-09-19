影／夾帶古柯鹼闖關入境台灣 航警及海關首度查獲

2019-09-19 11:45 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



歐美國家常見的高端毒品古柯鹼，緝毒單位首度查獲毒梟夾帶闖關入境台灣。航警局會同關務署台北關9日查獲夾藏在快遞貨物中企圖闖關入境的古柯鹼441公克，市價超過350萬元，稍後循線逮捕5名嫌犯，起出贓款225萬元、手機、電腦等犯罪證物，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例將5名嫌犯移送桃園地檢署偵辦。

緝毒單位表示，關務署台北關與航空警察局安檢大隊第6隊值勤人員，9日在桃園機場1家快遞貨物倉儲例行檢查進口貨品時，發現1箱裝了番茄醬罐頭及麵條的貨品相當可疑，申報品名又是「個人物品」，緝毒人員開箱檢查，發現罐頭裡面夾藏了白色粉狀物，取樣送航醫中心檢驗，確定是1級毒品古柯鹼。

航警局局長黃嘉祿隨即指示刑警大隊組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官蔡孟利指揮偵辦，並會同新北市警永和分局、台南市警局刑警大隊等單位共同追查，9日至11日分別在新北市板橋、永和地區，逮捕丁姓、陳姓、許姓、潘姓、林姓等5名嫌犯到案。