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高雄街頭事件頻傳 刑事局長黃明昭南下坐鎮

2019-09-19 11:42聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市治安事件頻傳，刑事局長黃明昭今天上午南下高雄，坐鎮查緝。記者邱奕能／攝影
高雄市治安事件頻傳，刑事局長黃明昭今天上午南下高雄，坐鎮查緝。記者邱奕能／攝影
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高雄近來街頭事件頻傳，左營、前鎮及鼓山警分局嚴陣以待，派員警在治安熱點站崗，警政署長陳家欽今上午除要求高市警局相關主管檢討外，也責令刑事局長黃明昭南下高雄，坐鎮查緝。

黃明昭今早11點到高雄市警察局，他表示，嫌犯是具有幫派背景，且有部分是從外縣市而來，因此刑事局與高市警局結合共同查緝這些對象，現在最重要是要將這些滋事分子繩之以法。

被問及署長陳家欽嚴詞認為高市警局有部分警官需要檢討部分，黃明昭表示，由於近來密集發生幾起案件，署長陳家欽非常重視，特別要求刑事局結合高雄市警來遏止歪風，展現公權力，刑事局南部打擊犯罪中心也會全力支援。

【中央社／高雄19日電】

高雄市街頭暴力頻傳，內政部警政署刑事警察局長黃明昭今天南下高雄市坐鎮主持專案會議前表示，會再協調高雄警方，必要時增派警力南下協助維護高雄治安。

高雄近日發生多起暴力衝突事件，警政署長陳家欽得知後要求黃明昭南下坐鎮指揮，全力查緝。

黃明昭中午抵達高雄市政府警察局召開專案會議，了解連日來高雄街頭暴力案件案情並檢討警方作為，指示警方將掃蕩街頭暴力列工作重點。

黃明昭會前接受媒體訪問表示，刑事局南部打擊犯罪中心已全力投入協助高雄警方偵辦，初步了解不少犯嫌來自外縣市，如果涉及幫派也將一併掃蕩所屬幫派。

高市府警察局發布新聞稿表示，除積極偵辦，對可能引發類似事件的行業將加強盤查可疑人士，加強周邊道路不定時路檢等強勢作為，壓制不法犯案動機，如果發現涉有不法將追查並查辦到底。

高市府警察局說，街頭暴力案件事前防制將列工作重點，以最嚴謹態度面對，並以預防及精準壓制為保護市民安全最高原則，有能力、信心維護高雄治安。

陳家欽警察

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