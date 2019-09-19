廣大興案／菲律賓8被告可上訴 我盯後續發展

調查團曾到屏東縣東港鎮勘驗廣大興廿八號漁船，了解船身受損情況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「廣大興案」菲律賓法院判決菲國海岸防衛隊員殺人罪成立並重判，全案歷經兩國檢警共同取證，屏東地檢署依殺人罪起訴菲國海巡人員，證據都提供給菲國法院。屏東縣地檢署發言人陳怡利表示，總算等到菲法院以殺人罪判決被告有罪，正義得以伸張。法務部對結果也感到欣慰。

法務部政務次長陳明堂表示，台、菲司法互助在廣大興案中互有來往，菲律賓的檢察官曾來台取證，屏東地檢署檢察官也兩度到菲律賓出庭。

法務部政務次長陳明堂說，法務部對廣大興案判決感到欣慰。 記者王聖藜／攝影 分享 facebook

外交部指出，菲律賓法院審理過程中，曾協助我被害漁民家屬及專家證人赴菲國出庭作證。依菲國司法程序，八名被告還可提上訴。外交部與駐菲律賓代表處將續與菲國檢方保持密切聯繫，掌握後續發展。

陳明堂說，這件殺人案本來是由菲律賓巴丹島的法院審理，後來我方聲請移轉管轄，轉由馬尼拉法院接手辦理。陳透露，現已轉任法官的承辦檢察官曾士哲，第一次從馬尼拉坐小飛機去巴丹島出庭時，同班飛機上就坐著八名被我方指控殺人的菲律賓海岸防衛隊員，「檢察官在心理上確實滿有威脅感的」。八名海岸防衛隊員案發後一度被關在軍營中，並被限制出境，現已保釋在外。

曾承辦此案的另名檢察官劉嘉凱回憶，一登上廣大興號，只看見船身彈孔、彈痕遍布，令人怵目驚心，可以想見開槍猛烈。從菲國巡邏艇側錄畫面，發現廣大興只想趕快逃離、一直迂迴閃躲，根本沒攻擊行為，菲國使用巡邏艇上的武器開槍，其他人更持步槍掃射，「漁民很辛苦，卻受這種威脅，太過分」。