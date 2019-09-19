親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

Fed宣布降息1碼 內部歧見大，有官員主張降息2碼

廣大興案／菲律賓8被告可上訴 我盯後續發展

2019-09-19 00:18聯合報 記者王聖藜林伯驊翁禎霞／連線報導

調查團曾到屏東縣東港鎮勘驗廣大興廿八號漁船，了解船身受損情況。 圖／聯合報系資料...
調查團曾到屏東縣東港鎮勘驗廣大興廿八號漁船，了解船身受損情況。 圖／聯合報系資料照片
分享

廣大興案菲律賓法院判決菲國海岸防衛隊員殺人罪成立並重判，全案歷經兩國檢警共同取證，屏東地檢署依殺人罪起訴菲國海巡人員，證據都提供給菲國法院。屏東縣地檢署發言人陳怡利表示，總算等到菲法院以殺人罪判決被告有罪，正義得以伸張。法務部對結果也感到欣慰。

法務部政務次長陳明堂表示，台、菲司法互助在廣大興案中互有來往，菲律賓的檢察官曾來台取證，屏東地檢署檢察官也兩度到菲律賓出庭。

法務部政務次長陳明堂說，法務部對廣大興案判決感到欣慰。 記者王聖藜／攝影
法務部政務次長陳明堂說，法務部對廣大興案判決感到欣慰。 記者王聖藜／攝影
分享

外交部指出，菲律賓法院審理過程中，曾協助我被害漁民家屬及專家證人赴菲國出庭作證。依菲國司法程序，八名被告還可提上訴。外交部與駐菲律賓代表處將續與菲國檢方保持密切聯繫，掌握後續發展。

陳明堂說，這件殺人案本來是由菲律賓巴丹島的法院審理，後來我方聲請移轉管轄，轉由馬尼拉法院接手辦理。陳透露，現已轉任法官的承辦檢察官曾士哲，第一次從馬尼拉坐小飛機去巴丹島出庭時，同班飛機上就坐著八名被我方指控殺人的菲律賓海岸防衛隊員，「檢察官在心理上確實滿有威脅感的」。八名海岸防衛隊員案發後一度被關在軍營中，並被限制出境，現已保釋在外。

曾承辦此案的另名檢察官劉嘉凱回憶，一登上廣大興號，只看見船身彈孔、彈痕遍布，令人怵目驚心，可以想見開槍猛烈。從菲國巡邏艇側錄畫面，發現廣大興只想趕快逃離、一直迂迴閃躲，根本沒攻擊行為，菲國使用巡邏艇上的武器開槍，其他人更持步槍掃射，「漁民很辛苦，卻受這種威脅，太過分」。

菲律賓殺人檢察官廣大興案

相關新聞

廣大興案／菲開槍8人判刑 洪家：終還公道

2019-09-19 00:26

「快救我弟」貨車司機連環撞 釀1死4傷親弟也命危

2019-09-18 20:10

廣大興案／馬前總統當年強硬 迫菲屈服

2019-09-19 00:05

廣大興案／洪石成「龍骨」被打斷 證實菲濫射

2019-09-19 00:10

驚悚！麻豆交流道匝道口 女騎士遭貨車橫腰輾過

2019-09-18 21:26

刑事局特勤隊玩具開箱文 真人挑戰俄羅斯方塊

2019-09-18 19:54

扯！桃園警蒐證便宜行事 竟偽造3民眾簽署騙法院搜索票

2019-09-18 18:33

高雄超商搶案 犯嫌案前變裝藏車今下午落網

2019-09-18 18:22

影／男駕貨車連環撞5人傷 害親弟夾車內雙腿骨折

2019-09-18 17:56

房客不滿被趕出門 持刀砍死借住友人後警局投案

2019-09-18 17:49

台中市外牆磁磚黏貼工程 發生磁磚砸傷人意外

2019-09-18 16:58

廣大興案檢察官坐小飛機到巴丹 殺人隊員坐在後面

2019-09-18 16:35

廣大興判決 菲駐台代表處：望雙方向前邁進 增進友誼

2019-09-18 16:28

詐騙集團怕在大陸被抓？台籍13人躲泰國遭押返

2019-09-18 15:41

【重磅快評】看到廣大興，想到反送中

2019-09-18 15:22

廣大興案殺人罪成立 法部：菲國司法獨立

2019-09-18 14:44

女模命案「土豪哥」和解換撤告 W飯店遭求償千萬元

2019-09-18 14:33

廣大興案 菲依殺人罪判8名開槍海防員8-14年

2019-09-18 13:52

廣大興案宣判 家屬洪慈綪：不滿意但接受

2019-09-18 12:51

菲律賓判決廣大興案殺人罪成立 外交部表示肯定

2019-09-18 12:49

影／航警及海關加強出境旅客行李緝毒作業

2019-09-18 12:36

菲國以殺人罪宣判廣大興案 屏檢：正義得以伸張

2019-09-18 12:21

廣大興案6年後才一審：菲律賓海巡署8隊員殺人有罪

2019-09-18 12:08

廣大興案菲海防隊員判刑 洪大姊：蓄意殺人才判這樣

2019-09-18 12:07

捷運下線形公園驚見老翁屍體 離家2日持刀割腕

2019-09-18 12:07

檢察官回憶廣大興號彈孔遍布 「漁民受威脅太過分」

2019-09-18 11:48

竹聯幫雷堂副堂主 在家製毒果凍遭起訴

2019-09-18 11:47

廣大興案殺人罪成立 法務部國兩司：證實菲國「司法獨立」

2019-09-18 10:59

廣大興案 8名菲國海防隊員被判8至14年刑期

2019-09-18 10:06

不滿隔壁噪音嗆「吵三小」 他拿水果刀差點刺死室友

2019-09-18 09:59

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

女室友「連身裙全挖空」起床煮早餐 網暴動：誰受得了

2019-09-18 17:59

醫學系女縱火燒死父親 母親求情「孩子生病了」

2019-09-18 13:10

他與小三公然示愛 祖母告別式還辱妻「幹嘛來」

2019-09-18 12:10

雲林老翁騎腳踏車誤闖快速道路 遭撞2次當場死亡

2019-09-18 17:31

茄萣海邊路火燒車烈焰衝天 警消破窗救出受困女

2019-09-18 14:09

廣大興案殺人罪成立 法務部國兩司：證實菲國「司法獨立」

2019-09-18 10:59

影／男駕貨車連環撞5人傷 害親弟夾車內雙腿骨折

2019-09-18 17:56

小王與人妻買潤滑液嘿咻 人夫發現妻下體感染提告

2019-09-18 14:39

窮人別生小孩？她怨低收被恥笑 「沒有一天不恨爸媽」

2019-09-18 21:26

基隆鐵人三項「有洞」害工程師癱瘓 市府賠967萬

2019-09-18 12:56

影／新東大橋路口車禍 轎車駕駛受困送醫

2019-09-18 11:16

婆婆指導新手媽媽為男嬰洗澡 不料祖孫3人意外受困

2019-09-18 20:05

廣大興案 8名菲國海防隊員被判8至14年刑期

2019-09-18 10:06

女模命案「土豪哥」和解換撤告 W飯店遭求償千萬元

2019-09-18 14:33

抱嬰少女沒錢吃飯他義助3500元 問出一段心酸史

2019-09-18 14:54

影／這分局買獨步全台數位打靶系統 警槍打得快狠準

2019-09-18 12:19

扯！桃園警蒐證便宜行事 竟偽造3民眾簽署騙法院搜索票

2019-09-18 18:33

桃園警方違法逮捕 2男聲請提審獲法院釋放

2019-09-18 13:43

男子談判助陣開槍 法官宣告緩刑因認定他是為「救人」

2019-09-18 09:13

廣大興案菲海防隊員判刑 洪大姊：蓄意殺人才判這樣

2019-09-18 12:07

台中清水鐵處屋火警 一人逃出、轎車燒毀

2019-09-18 12:10

新竹強風發威！標誌桿應聲斷裂所幸無人車受傷

2019-09-18 15:05

他偷拍女同學出浴照開「交換條件」理由是「愛你」

2019-09-18 11:56

老翁遭計程車撞死 疑過馬路未走斑馬線

2019-09-18 08:37

你有加入開箱照挑戰嗎？ 網友「公主病開箱」呼應

2019-09-18 19:06

鄭宗國送老花眼鏡被提告當選無效 法院駁回

2019-09-18 20:29

驚悚！麻豆交流道匝道口 女騎士遭貨車橫腰輾過

2019-09-18 21:26

節儉婆家廚房「滿佈污垢發霉」 她崩潰發文...釣出達人2招搞定

2019-09-18 21:21

「快救我弟」貨車司機連環撞 釀1死4傷親弟也命危

2019-09-18 20:10

可惡！高雄學校今傳霸凌 學生被掐脖抱摔

2019-09-18 19:37

房東夫妻拖欠房貸兩個月借萬元 他負債卻不忍拒絕

2019-09-18 11:26

駕訓班教練車開太慢引糾紛 莽男自稱義消持甩棍咆哮

2019-09-18 09:24

調查局首任駐港秘書未獲簽證返台 短期難再派

2019-09-18 13:18

房客不滿被趕出門 持刀砍死借住友人後警局投案

2019-09-18 17:49

影／豔陽下為返家老翁推車 看到最帥氣的警察背影

2019-09-18 14:03

高雄交通違規檢舉量增 這類違規最令人討厭

2019-09-18 13:32

弟侵犯同居人的7歲女兒 姐大義滅親告訴舅舉發

2019-09-18 07:59

搭計程車遭2男拖下車追打 傷者卻跟著逃離現場

2019-09-18 08:06

廣大興案檢察官坐小飛機到巴丹 殺人隊員坐在後面

2019-09-18 16:35

6年前的結緣 臺灣省城隍廟今贈371面臂盾給彰化警方

2019-09-18 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top