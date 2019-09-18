「快救我弟」貨車司機連環撞 釀1死4傷親弟也命危

2019-09-18 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓男子今天下午開一輛白色貨車，載著10歲的弟弟行經潭子區中山路一段時，疑因精神不濟打瞌睡，先碰撞前方行駛的潘姓男子駕駛的藍色貨車後，再往前衝撞兩名騎士，最後撞進路旁的民宅內才停下，坐在右前座的陳男胞弟因猛烈撞擊卡在車內，雙腿骨折變形出血，警消到場時，陳哭喊「快救我弟」，該起車禍造成5人送醫，潘送醫不治、陳胞弟命危搶救後送進加護病房，陳與另兩名女騎士輕傷無礙，全案將依過失致死罪偵辦。

據調查，陳姓男子（21歲）今天下午4時許，駕駛公司貨車載胞弟（10歲）行經潭子區中山路一段時，疑因疲勞打瞌睡，造成貨車失控往前衝撞，先撞上潘姓男子（59歲）駕駛的貨車，導致潘車衝撞到路旁停放的一輛轎車，陳車碰撞潘車後仍未停止速度，繼續往前衝撞，再波及謝姓（55歲）、許姓女騎士（24歲）後，撞上路旁民宅的柱子才停止。

陳的胞弟坐在右前座首當其衝，被車撞凹的車頭卡在車內，警消到場時，原本在處理潘撞擊路旁轎車的現場，當時陳就情緒激動，哭著要警消趕緊到距離約百公尺外的另一個現場，幫他胞弟脫困，警消到場時發現，陳胞弟雙腿被卡在車頭內扭曲變形，留下大量血跡，陳胞弟已意識模糊。